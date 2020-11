Dziesiąte zwycięstwo Króla Makau

W wyścigu kwalifikacyjnym do Guia Race, za Huffem, zaliczającym gościnny start w Team MG XPower, finiszował Ma Qinghua. Kierowca Shell Teamwork Lynk & Co Motorsport zapewnił sobie mistrzostwo TCR China. Obsadę podium uzupełnił Filipe de Sousa z TA Motorsport.

Huff, który wczoraj pierwszy raz prowadził MG, w kwalifikacjach pokonał Ma o 1,8 sekundy. Kierowca z Szanghaju wygrał start, ale na Mandarin Bend spadł za Huffa. Pięć samochodów uczestniczyło w kolizji pod hotelem Mandarin, zapoczątkowanej obrotem Golfa Mike'a Ng.

Safety Car zjechał po trzecim okrążeniu. Wicelider TCR China, Rodolfo Avila walczył o ósmą lokatę z Henrym Lee juniorem. Na Moorish Hill Bend doszło do zderzenia MG z Audi i tor został zablokowany. W trakcie 5 okrążenia wywieszono czerwoną flagę.

Restart nastąpił za samochodem bezpieczeństwa. Po dwóch kółkach wznowiono ściganie. Golf Lam Ka Chuna czołowo uderzył w barierę na pierwszym zakręcie. W związku z limitem czasu uznano siódme okrążenie za ostatnie.

GUIA RACE - WYŚCIG KWALIFIKACYJNY (7 okrążeń)

1. Rob Huff (GB) MG 6 XPower TCR 58.40,405

2. Ma Qinghua (CHN) Lynk & Co 03 TCR +3,110

3. Filipe de Sousa (MO) Audi RS 3 LMS TCR +3,292

4. Zhang Zhi Qiang (CHN) Lynk & Co 03 TCR +3,781

5. Sunny Wong (HK) Lynk & Co 03 TCR +7,021

6. Lo Zse Ho (HK) Honda Civic Type-R TCR +7,165

7. Yan Cheuk Wai (HK) MG 6 XPower TCR +7,735

8. Zhang Zhen Dong (CHN) MG 6 XPower TCR +8,754

9. Eurico de Jesus (MO) Honda Civic Type-R TCR +12,086

10. Ryan Wong (MO) Honda Civic Type-R TCR +16,877

FORMULA 4 MACAU GRAND PRIX - WYŚCIG KWALIFIKACYJNY (8 okrążeń)

1. Charles Leong (MO) 29.57,450

2. Andy Chang (MO) +0,857

3. Li Sicheng (CHN) +2,334

4. Liu Yang (CHN) +4,515

5. Shang Zongyi (CHN) +13,125

6. Hong Shijie (CHN) +17,490

7. Zhu Yuanjie (CHN) +20,581

8. Lo Kwan Kit (HK) +21,293

9. James Wong (CHN) +32,913

10. Hon Yingfu (HK) +52,472

MACAU GT CUP - WYŚCIG KWALIFIKACYJNY (5 okrążeń)

1. Darryl O'Young (HK) Mercedes-AMG GT3 17.22,032

2. Ye Hongli (CHN) Mercedes-AMG GT3 +3,104

3. Chen Weian (CHN) Audi R8 LMS +4,809

4. Lee Ying Kin (HK) Audi R8 LMS +5,977

5. Min Heng (CHN) Mercedes-AMG GT3 +7,015

6. Zang Kan (CHN) Mercedes-AMG GT3 +10,390

7. Lo Kai Fung (MO) Audi R8 LMS +15,204

8. Bei Siling (CHN) Lamborghini Huracán GT3 +18,274

9. Liu Lic Ka (MO) Mercedes-AMG GT3 +27,708

10. Yao Liangbo (CHN) Mercedes-AMG GT3 +29,475