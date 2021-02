Fiński sukces w F3 Asia

Wczoraj pozbawiony pierwszego podium (kara relegacji o jedno miejsce za ścięcie zakrętu), Fin z 3Y Evans GP wyprzedził w drugim wyścigu na Dubai Autodrome Guanyu Zhou i Pierre-Louisa Choveta.

Kush Maini, wczoraj autor najszybszego okrążenia, wykorzystał pole position i prowadził od startu mając za sobą Patrika Pasmę. Roy Nissany ruszający z ósmego pola, po pierwszym okrążeniu awansował na P3. Za Izraelczykiem podążali Zhou, Chovet, Staněk, Faria, Iwasa i Vidales.

W trakcie drugiego okrążenia Faria, Iwasa i Vidales wyprzedzili Stanka. Na zakręcie 11 zderzyły się Irina Sidorkowa i Amna Al-Qubaisi. Tatuus arabskiej zawodniczki pozostał na poboczu. Intwerweniował Safety Car.

Restart nastąpił po 6 okrążeniu. Roberto Faria i Ayumu Iwasa zaliczyli kontakt, kończąc wyścig na pit lane. Patrik Pasma odebrał prowadzenie Kushowi Mainiemu. Na zakręcie 7 Roy Nissany wpadł na rywala z Mumbai Falcons. Na tor powrócił samochód bezpieczeństwa, a neutralizacja trwała do mety.

WYŚCIG 2 (11 okrążeń)

1. Patrik Pasma (3Y Evans GP)

2. Guanyu Zhou (Abu Dhabi Racing by Prema) +0,679

3. Pierre-Louis Chovet (Pinnacle Motorsport) +1,354

4. David Vidales (Abu Dhabi Racing by Prema) +1,929

5. Roman Staněk (Hitech GP) +2,204

6. Reece Ushijima (Hitech GP) +2,760

7. Alex Connor (3Y Evans GP) +3,302

8. Lorenzo Fluxá (BlackArts Racing) +3,628

9. Cem Bölükbaşi (BlackArts Racing) +4,190

10. Rafael Villagómez (BlackArts Racing) +5,006

11. Alessio Deledda (Pinnacle Motorsport) +5,626

12. Jehan Daruvala (Mumbai Falcons) +9,133

13. Alexandre Bardinon (Pinnacle Motorsport) +9,891

14. Irina Sidorkowa (3Y Evans GP) +10,187

15. Khaled Al-Qubaisi (Abu Dhabi Racing by Prema) +11,420

16. Nicola Marinangeli (Motorscape) +11,851

PUNKTACJA

1. Chovet 196, 2. Zhou 177, 3. Daruvala 156, 4. Hadjar 95, 5. Beganovic 88, 6. Iwasa 73, 7. Pasma 70, 8. Nissany 67, 9. Bölükbaşi 47, 10. Stanek 46.

Fot. F3 Asian Championship