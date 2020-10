Förch Racing na czele Carrera Cup

Pereira wygrał trzeci wyścig na Sachsenringu i po dwóch rundach zbliżył się na 11 punktów do lidera klasyfikacji kierowców, Larry'ego ten Voorde. Hanses, czwarty w wyścigu, triumfował w klasie Rookie.

Dylan Pereira wykorzystał pole position i prowadził przez cały dystans, osiągając metę sekundę przed Larrym ten Voorde. Leon Köhler uzupełnił obsadę podium. Do końca trzeciego okrążenia podążano za samochodem bezpieczeństwa. Lucas Ertl wpadł w żwir po kontakcie z Kayem van Berlo.

WYŚCIG 3 (22 okrążenia)

1. Dylan Pereira (Förch Racing)

2. Larry ten Voorde (Nebulus Racing by Huber) +1,084

3. Leon Köhler (T3/HRT Motorsport) +1,622

4. Julian Hanses (Förch Racing) +3,524

5. Laurin Heinrich (T3/HRT Motorsport) +8,158

6. Joey Mawson (Fach Auto Tech) +10,566

7. Rudy van Buren (CarTech Motorsport by Nigrin) +16,286

8. Toni Wolf (Overdrive Racing by Huber) +16,542

9. Kay van Berlo (Nebulus Racing by +21,832

10. Carlos Rivas (Black Falcon Team Textar) +43,353