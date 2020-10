Förch Racing na czele

W godzinnej sesji kierowca z Lukesemburga wyprzedził o jedną setną Leona Köhlera z T3/HRT Motorsport. Czołową trójkę uzupełnił Larry ten Voorde, lider punktacji po pierwszej rundzie w Le Mans.

Drugie Porsche Förch Racing, prowadzone przez Juliana Hansesa, widnieje na piątym miejscu w wynikach. 23-latek z Hilden ustąpił w klasyfikacji Rookies tylko Laurinowi Heinrichowi.

WYNIKI TRENINGU

1. Dylan Pereira (Förch Racing) 1.22,731

2. Leon Köhler (T3/HRT Motorsport) 1.22,741

3. Larry ten Voorde (Nebulus Racing by Huber) 1.22,753

4. Laurin Heinrich (T3/HRT Motorsport) 1.22,913

5. Julian Hanses (Förch Racing) 1.22,990 (2. Rookie)

6. Rudy van Buren (CarTech Motorsport by Nigrin) 1.23,302

7. Diego Bertonelli (Fach Auto Tech) 1.23,487

8. Kay van Berlo (Nebulus Racing by Huber) 1.23,624

9. Joey Mawson (Fach Auto Tech) 1.23,742

10. Toni Wolf (Overdrive Racing by Huber) 1.23,996