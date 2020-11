Förch Racing walczy o mistrzostwo

Lider ekipy kierowanej przez Roberta Lukasa, Dylan Pereira przed końcową rundą traci 9 punktów do prowadzącego Larry'ego ten Voorde. Holender uzyskał najlepszy czas w godzinnym treningu, na 27 z zaliczonych 29 okrążeń schodząc do 1.26,098.

Pereira zajął czwarte miejsce w sesji. Drugi kierowca Förch Racing, Julian Hanses był trzeci w stawce Rookies.

WYNIKI TRENINGU

1. Larry ten Voorde (Nebulus Racing by Huber) 1.26,098

2. Leon Köhler (T3/HRT Motorsport) 1.26,332

3. Laurin Heinrich (T3/HRT Motorsport) 1.26,350

4. Dylan Pereira (Förch Racing) 1.26,391

5. Diego Bertonelli (Fach Auto Tech) 1.26,467

6. Rudy van Buren (CarTech Motorsport by Nigrin) 1.26,492

7. Julian Hanses (Förch Racing) 1.26,597

8. Kay van Berlo (Nebulus Racing by Huber) 1.26,695

9. Joey Mawson (Fach Auto Tech) 1.27,153

10. Lukas Ertl (T3/HRT Motorsport) 1.27,399

Fot. Förch Racing