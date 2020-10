Förch Racing wygrywa na Sachsenringu

23-latek posiadający portugalskich przodków, Pereira finiszował 3,3 sekundy przed Larrym ten Voorde. Leon Köhler stanął na trzecim stopniu podium. Drugi kierowca bielskiego teamu, Julian Hanses zajął szóste miejsce - drugie w stawce Rookies.

Po starcie Pereira zostawił za sobą Köhlera, a na 18 okrążeniu po ostrym pojedynku wyprzedził Larry'ego ten Voorde. Na finiszu Leon Köhler naciskał Holendra.

Toni Wolf przebił prawą przednią oponę i po 18 okrążeniu zwolnił siódmą lokatę. Matthias Jeserich obrócił Porsche Georgiego Donczewa (22).

WYŚCIG 1 (23 okrążenia)

1. Dylan Pereira (Förch Racing)

2. Larry ten Voorde (Nebulus Racing by Huber) +3,328

3. Leon Köhler (T3/HRT Motorsport) +3,507

4. Diego Bertonelli (Fach Auto Tech) +4,704

5. Laurin Heinrich (T3/HRT Motorsport) +7,675

6. Julian Hanses (Förch Racing) +7,942

7. Joey Mawson (Fach Auto Tech) +17,955

8. Rudy van Buren (CarTech Motorsport by Nigrin) +21,493

9. Kay van Berlo (Nebulus Racing by Huber) +29,860

10. Lukas Ertl (T3/HRT Motorsport) +30,086