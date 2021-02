Hadjar rządzi na wyspie Yas

Paryżanin posiadający algierskie korzenie, Hadjar popisał się najlepszym czasem w obydwu sesjach. Pierre-Louis Chovet ustąpił 16-latkowi o 0,177 sekundy. Jehan Daruvala (+0,355) uzupełnił czołową trójkę.

W pierwszej sesji Hadjarowi zmierzono 1.53,387. Na początku drugiej Chovet przebił czasem 1.53,374. Lider mistrzostw, Guanyu Zhou wykręcił 1.53,278. Isack Hadjar na 5 okrążeniu uzyskał 1.53,145, na ósmym poprawił na 1.52,660.

W 22 minucie Kush Maini spowodował czerwoną flagę. 19 minut przed końcem ponownie skorzystano z czerwonej flagi. W pierwszym sektorze pozostały Tatuusy Alessio Deleddy i Amny Al-Qubaisi. Sesja nie została wznowiona.

Alister Yoong, w poprzedniej rundzie mechanik BlackArts Racing odpowiedzialny za zmanę kół, przejął samochód Zdenka Chovanca. Ojciec 18-letniego Malezyjczyka, Alex Yoong, uczestnik 14 wyścigów F1, został team managerem chińskiego zespołu.

TEST 1-2

1. Isack Hadjar (3Y Evans GP) 1.52,660

2. Pierre-Louis Chovet (Pinnacle Motorsport) 1.52,837

3. Jehan Daruvala (Mumbai Falcons) 1.53,015

4. Patrik Pasma (3Y Evans GP) 1.53,028

5. Guanyu Zhou (Abu Dhabi Racing by Prema) 1.53,278

6. Cem Bölükbaşi (BlackArts Racing) 1.53,754

7. Dino Beganovic (Abu Dhabi Racing by Prema) 1.53,773

8. Kush Maini (Mumbai Falcons) 1.53,882

9. Roman Staněk (Hitech GP) 1.53,882

10. Casper Stevenson (3Y Evans GP) 1.54,005

11. Reece Ushijima (Hitech GP) 1.54,157

12. Ayumu Iwasa (Hitech GP) 1.54,173

13. Rafael Villagómez (BlackArts Racing) 1.54,316

14. Lorenzo Fluxá (BlackArts Racing) 1.54,468

15. Roberto Faria (Motorscape) 1.54,519

16. Nicola Marinangeli (Motorscape) 1.54,628

17. Alexandre Bardinon (Pinnacle Motorsport) 1.54,766

18. Roy Nissany (Hitech GP) 1.54,795

19. Alessio Deledda (Pinnacle Motorsport) 1.54,880

20. Matthias Lüthen (Pinnacle Motorsport) 1.55,651

21. Amna Al-Qubaisi (Abu Dhabi Racing by Prema) 1.55,660

22. Alister Yoong (BlackArts Racing) 1.56,809

23. Irina Sidorkowa (3Y Evans GP) 1.56,812

Fot. F3 Asian Championship