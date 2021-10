Hakkinen w duecie z Bottasem

Dla Hakkinena, dwukrotnego mistrza świata Formuły 1, będzie to debiut w ROC. Fin razem z Bottasem stworzy reprezentację swojego kraju. 53-latek weźmie również udział w rozgrywce indywidualnej.

- Jestem podekscytowany wizją powrotu do ścigania oraz debiutu w Race of Champions - przekazał Hakkinen. - Na pewno będzie to coś innego niż Formuła 1, ale uwielbiam rywalizację, a jazda po śniegu i lodzie jest widowiskowa.

- Spróbuje się wcześniej trochę przygotować. Reprezentowanie Finlandii z Valtterim Bottasem to zaszczyt. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by wygrać i mam nadzieję, że będzie wielu fińskich kibiców.

Bottas ze swojej strony dodał: - Kumplujemy się z Miką, więc cieszę się, że będzie moim partnerem w Race of Champions. Potem jednak spróbujemy pokonać siebie nawzajem w indywidualnym pojedynku.

Po kilku latach rywalizacji na stadionach, Race of Champions wróci „w teren”. W lutym przyszłego roku pokazowe zawody odbędą się na zamarzniętej Zatoce Botnickiej Morza Bałtyckiego w szwedzkiej miejscowości Pite Havsbad, położonej około 100 kilometrów od koła podbiegunowego północnego.

Wśród potwierdzonych kierowców, którzy pościgają się na śniegu i lodzie są m.in. Sebastien Loeb, Oliver i Peter Solbergowie, Johan Kristoffersson oraz Tom Kristensen.