Huracán na czele w Spa

Kierowca Orange1 FFF Racing Team wyprzedził o 0,146 sekundy Philippa Enga w BMW Walkenhorst Motorsport. Trzeci czas należał do Maro Engela z HRT, czwarty do Matta Campbella z GPX Racing, piąty do Nicka Tandy'ego z Rowe Racing. Patryk Krupiński z JP Motorsport uzyskał 9 wynik w Pro-Am.

W 41 minucie wywieszono czerwoną flagę po wypadku Ferrari Nieka Hommersona na Bruxelles. Bentley Seba Morrisa uderzył w opony na Les Combes i 17 minut przed końcem ponownie skorzystano z czerwonej flagi.

Caldarelli zszedł do 2.19,030 na 7 minut przed flagą w szachownicę. Maro Engel pojawił się na P2 (2.19,207), ale szybszy był Philipp Eng (2.19,176).

Dominik Baumann z SPS automotive performance objął prowadzenie w Pro-Am. Audi Christophe'a Crespa wykonało obrót na Stavelot. Cztery minuty przed końcem ukazały się żółte flagi.

TRENING 1

1. Dennis Lind/Andrea Caldarelli/Marco Mapelli (DK/I/I) Lamborghini Huracán GT3 Evo 2.19,030

2. Augusto Farfus/Nicky Catsburg/Philipp Eng (BR/NL/A) BMW M6 GT3 2.19,176

3. Maro Engel/Luca Stolz/Vincent Abril (D/D/F) Mercedes-AMG GT3 2.19,207

4. Matt Campbell/Patrick Pilet/Mathieu Jaminet (AUS/F/F) Porsche 911 GT3 R 2.19,227

5. Nick Tandy/Earl Bamber/Laurens Vanthoor (GB/NZ/B) Porsche 911 GT3 R 2.19,279

6. George Kurtz/Valentin Pierburg/Dominik Baumann/Colin Braun (USA/D/A/USA) Mercedes-AMG GT3 2.19,369

7. Álvaro Parente/Andy Soucek/Rodrigo Baptista (E/E/BR) Bentley Continental GT3 2.19,383

8. Raffaele Marciello/Timur Bogusławskij/Felipe Fraga (I/RUS/BR) Mercedes-AMG GT3 2.19,417

9. Charles Weerts/Frank Stippler/Edoardo Mortara (B/D/I) Audi R8 LMS 2.19,451

10. Ricardo Feller/Norbert Siedler/Mikäel Grenier (CH/A/CDN) Lamborghini Huracán GT3 Evo 2.19,459

...

45. Patryk Krupiński/Christian Klien/Mathias Lauda/Jens Liebhauser (PL/A/A/D) Mercedes-AMG GT3 2.21,799 (9. Pro-Am)