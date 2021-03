Inauguracja z Giermaziakiem

Zgłoszono jedenaście 450-konnych BMW M2 CS Racing. Samochód z numerem 881 poprowadzi Kuba Giermaziak - jeden z najlepszych polskich kierowców wyścigowych. 30-latek z Gostynia posiada w dorobku wicemistrzostwo Porsche Supercup (5 wygranych wyścigów), dwa zwycięstwa w ADAC GT Masters, 6 podiów w Formula Renault NEC, jedno w Eurocupie. Startował w 24 godzinach Le Mans i Daytony, zaliczył sezon w F3 Euro Series.

BMW M Motorsport wprowadził w tym roku nowy puchar. M2 CS Racing jest następcą BMW M235i Racing i BMW M240i Racing. Seria będzie się ścigać w NLS oraz przy DTM. Ruszają BMW M2 CS Racing Cup Benelux i BMW M2 CS Racing Cup Italy.

Do napędu służy trzylitrowy, sześciocylindrowy silnik wykorzystujący technologię M TwinPower turbo. Układ transmisyjny oparto na siedmiostopniowej skrzyni biegów. Debiut BMW M2 CS Racing na torze nastąpił w piątej rundzie NLS 2019. W pracach rozwojowych uczestniczyli Tom Coronel, Beitske Visser, Dirk Adorf, Jörg Weidinger.

W 66. ADAC Westfalenfahrt po dwa samochody wystawią Adrenalin Motorsport i Walknehorst Motorsport, po jednym - FK Performance Motorsport, Keeevin Sports and Racing, Hangar Zero Racing, Tobias Vazquez, Schubert Motorsport, Hofor Racing by Bonk Motorsport i LifeCar Racing.

Hangar Zero Racing obsługujący BMW Kuby Giermaziaka i Franka Kechele, bazuje na byłym wojskowym lotnisku w Mendig, w Nadrenii-Palatynacie. Zespół jest prowadzony przez Jörg van Ommen Autosport.

Celem Kuby Giermaziaka jest zdobycie licencji A na Nordschleife. Frank Kechele zdradził, że wspólne plany tej dwójki mogą również objąć ADAC GT Masters.