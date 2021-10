W kategorii AM Stanisław Jedliński oraz Krystian Korzeniowski zajęli drugie miejsce z trzech ekip. Na starcie znajdą się na 26 polu.

Lepszy czas od reprezentantów Olimp Racing uzyskali Maciej Blazek z Mateuszem Lisowkim, Mark Speakerwas z Janem Antoszewskim oraz Maciej Darmetko z Arturem Janoszem. Warto zaznaczyć, jednak że wymienieni kierowcy występują w klasie CUPPA. Na osiem zespołów Błazek z Lisowskim zajęli trzecią pozycję (19. miejsce), Speakerwas/Antoszewski szóstą (23. miejsce), a Darmetko/Janosz siódmą (24. miejsce).

Wyniki - Kwalifikacje

1. Jim Pla/Thomas Drouet (AKKA ASP - Mercedes AMG GT3 - 2020) (PRO) 1:43.152

2. Michele Beretta/Frederik Schandorff (Vincenzo Sospiri Racing - Lamborghini Huracan GT3 EVO) (PRO) 1:43.448

3. Martin Kodric/Ethan Simioni (2 Seas Motorsport - Mercedes AMG GT3 2020) (PRO) 1:43.704

4. Baptiste Moulin/Yuki Nemoto (Vincenzo Sospiri Racing - Lamborghini Huracan GT3 EVO) (PRO) 1:43.996

5. Gerhard Tweraser/Jan Seyffert (HP Racing International - Lamborghini Huracan GT3 EVO) (PROAM) 1:44.263

...

11. Marcin Jedliński/Karol Basz (Olimp Racing - Mercedes AMG GT3 - 2020) (PROAM) 1:45.287

19. Marcin Błażek/Mateusz Lisowski (A&P Racing Team PTT Tech Support - Porsche 991 GT3 Cup gen 2) (CUPPA) 1:51.149

23. Mark Speakerwas/Jan Antoszewski (CAME Racing Team - Porsche 911 GT3 Cup gen 1) (CUPPA) 1:52.422

24. Maciej Darmetko/Artur Janosz (Q1 by EMG Motorsport - Porsche 911 GT3 Cup gen 2) (CUPPA) 1:52.826

26. Stanisław Jedlińśki/Krystian Korzeniowski (Olimp Racing - Audi R8 GT3 LMS 2018) (AM) 1:53.450