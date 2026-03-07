Jedyny w Polsce

Team zaprezentował wczoraj swój wyścigowy samochód na najbliższy sezon – najnowszego Astona Martina Vantage GT3. To pierwszy i jedyny taki samochód w Polsce, który na bazie standardowego modelu, został przygotowany przez Aston Martin Racing. Jego wartość to 700 tysięcy funtów.

- To dla nas prawdziwy zaszczyt, że możemy wesprzeć team z biało-czerwoną flagą, który będzie walczył na torach całego świata - powiedział Maksymilian Fus, Brand Manager Aston Martin Warsaw.

- Kierowcy Good Speed Racing niejednokrotnie udowodnili na co ich stać, np. podczas zimowych serii GT 2025 oraz 2024, czy Wyścigowych Samochodowych Mistrzostw Polski w ubiegłym roku. Wygrana seria Mistrzostw Środkowej Europy FIA CEZ oraz kilkukrotne podium w GT Cup Series to kolejne sukcesy, którymi mogą się pochwalić. Wierzę, że nowy samochód pomoże im zdobyć kolejne laury także w nadchodzącym sezonie – dodał.

Aston Martin Vantage GT3, Good Speed Racing

Jednym z kierowców Good Speed Racing jest Piotr Wira, zwycięzca oraz zdobywca miejsc na podiach podczas rund wyścigów m.in. na Circuit de Barcelona -Catalunya oraz Algarve International Circuit. Team stawia sobie za cel kolejne sukcesy w GT Open w 2026 roku, a w perspektywie najbliższych lat dotarcie do podium wyścigu 24 Le Mans.

Wczoraj szef zespołu Good Speed Racing, Piotr Bednarek, zaprezentował nowy samochód i jego barwy (za projektem oklejenia stoi Maksymilian Fus oraz grafik Piotr Foryś). Jeszcze w tym miesiącu team weźmie udział w oficjalnych testach w Barcelonie. Po nich przyjdzie czas na pierwsze starcie w wyścigu GT Open w portugalskim Portimao (17-19 kwietnia).

- Planujemy wspierać ekipę podczas całej tegorocznej serii i być tam, gdzie staną na starcie - powiedział Maksymilian Fus. - Chcielibyśmy, aby wraz z nami kibicowali im także polscy klienci i fani Astona Martina.

Informacja prasowa