JP Motorsport obok podium

Piętnasty na starcie, Patryk Krupiński awansował na 10 lokatę - trzecią w klasie. Właściciel JP Motorsport opóźnił pit stop do 17 okrążenia i zwolnił szóste miejsce. Christian Klien przebił się z P12 na P9, zmniejszając stratę do ósmego, Floriana Scholze z 14,1 do 5,3 sekundy.

Zwycięstwo odnieśli Louis Prette i Vincent Abril z AF Corse. Prette finiszował 10,2 sekundy przed Fabianem Schillerem, który wraz z "Maxem" wygrał klasę Pro-Am.

WYŚCIG 2 (34 okrążenia)

1. Louis Prette/Vincent Abril (F) Ferrari 488 GT3 1:00.31,657

2. Fabian Schiller/"Max" (D) Mercedes-AMG GT3 +10,205

3. Salih Yoluç/Charlie Eastwood (TR/GB) Aston Martin Vantage AMR GT3 +12,182

4. Miguel Ramos/Henrique Chaves (P) McLaren 720S GT3 +19,017

5. Marcelo Hahn/Allam Khodair (BR) McLaren 720S GT3 +19,507

6. Markus Sattler/Nico Bastian (D) Mercedes-AMG GT3 +25,534

7. Fabrizio Crestani/Yannick Mettler (I/CH) Bentley Continental GT3 +26,599

8. Florian Scholze/Jens Liebhauser (D) Mercedes-AMG GT3 +31,692

9. Patryk Krupiński/Christian Klien (PL/A) Mercedes-AMG GT3 +37,030

10. Nick Moss/James Pickford (GB) McLaren 720S GT3 +52,129