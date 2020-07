Kaprzyk blisko top 10

Katowiczanin wrócił dzisiaj do zespołu Cram Motorsport. Trzynasty i dwunasty w poszczególnych sesjach, Kaprzyk poprawił się na 1.35,250, co oznacza stratę 0,7 sekundy do najszybszego - Francesco Simonazziego. Piotr Wiśnicki w drugiej sesji zszedł do 1.36,513.

Najlepszy przed południem, Simonazzi 7 minut przed końcem drugiej sesji przebił o 4 tysięczne czas Gabriele Minìego. Francesco Pizzi ustąpił kierowcy DRZ Benelli o 0,023 sekundy.

Mateusz Kaprzyk awansował na P11 po 1.35,258, a potem urwał jeszcze 8 tysięcznych. Tatuus z numerem 78 pokonał drugi najdłuższy dystans 26 okrążeń.

SESJA 2

1. Francesco Simonazzi (DRZ Benelli) 1.34,550

2. Gabriele Minì (Prema) 1.34,554

3. Francesco Pizzi (Van Amersfoort) 1.34,573

4. Jonny Edgar (Van Amersfoort) 1.34,640

5. Joshua Dürksen (Mücke) 1.34,807

6. Gabriel Bortoleto (Prema) 1.34,824

7. Filip Ugran (Jenzer) 1.34,843

8. Leonardo Fornaroli (Iron Lynx) 1.34,931

9. Jasin Ferati (Jenzer) 1.35,056

10. Jak Crawford (Van Amersfoort) 1.35,085

...

12. Mateusz Kaprzyk (Cram) 1.35,250

23. Piotr Wiśnicki (Jenzer) 1.36,513