Kaprzyk szybki w deszczu

Deszcz utrudnił zadanie w Styrii. Grupa A korzystała z toru przed obiadową przerwą, a najszybszy okazał się Jonny Edgar - lider ADAC Formel 4.

W grupie B Andrea Rosso zszedł do 1.42,315. Kolejne miejsca zajął kwartet Premy. Mateusz Kaprzyk, który nie jeździł w końcówce sesji, gdy panowały najlepsze warunki, ustąpił mistrzowi FIA Motorsport Games o 1,3 sekundy. Dziewiąty czas należał do Piotra Wiśnickiego, szesnasty - do Kacpra Sztuki.

SESJA 2 - GRUPA A

1. Jonny Edgar (Van Amersfoort) 1.43,133

2. Victor Bernier (R-ace) 1.43,569

3. Władisław Łomko (US Racing) 1.43,615

4. Jak Crawford (Van Amersfoort) 1.43,727

5. Ollie Bearman (US Racing) 1.43,863

6. Tim Tramnitz (US Racing) 1.43,908

7. Elias Seppänen (US Racing) 1.44,097

8. Artiom Łobanienko (R-ace) 1.44,262

9. Francesco Pizzi (Van Amersfoort) 1.44,686

10. Joshua Dürksen (Mücke) 1.45,009

GRUPA B

1. Andrea Rosso (Cram) 1.42,315

2. Gabriel Bortoleto (Prema) 1.43,197

3. Sebastian Montoya (Prema) 1.43,205

4. Gabriele Minì (Prema) 1.43,336

5. Dino Beganovic (Prema) 1.43,400

6. Mateusz Kaprzyk (Cram) 1.43,699

7. Filip Ugran (Jenzer) 1.43,773

8. Francesco Simonazzi (DRZ Benelli) 1.44,507

9. Piotr Wiśnicki (Jenzer) 1.44,589

10. Dexter Patterson (BhaiTech) 1.44,600

...

16. Kacper Sztuka (DR Formula) 1.45,324