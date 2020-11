Kaprzyk wraca do włoskiej F4

Katowiczanin testował w Imoli w ubiegłym tygodniu, a dzisiaj zaliczył kolejne jazdy pokonując 56 okrążeń. W poszczególnych sesjach kierowca Cram Motorsport zajął 23 (1.47,379), 31 (1.47,134), 32 (1.46,833) i 25 miejsce (1.45,811).

Najszybszy był junior Red Bulla, Jak Crawford. 15-latek z Karoliny Północnej uzyskał 1.43,800 w ostatniej sesji. Conrad Laursen z Premy wpadł w żwir na Variante Tamburello i zarządzono FCY. Kwadrans przed końcem ukazała się czerwona flaga. Na pit lane nie wrócił Tichon Charitonow, nowy kierowca Bhaitech. 61 sekund przed upływem czasu ponownie skorzystano z czerwonej flagi. Z pierwszego sektora trzeba było ściągnąć Tatuusa Pietro Armanniego, debiutanta z BVM Technorace. Sesja nie została wznowiona.

TEST 1-4

1. Jak Crawford (Van Amersfoort) 1.43,800

2. Filip Ugran (Jenzer) 1.44,279

3. Gabriel Bortoleto (Prema) 1.44,374

4. Francesco Pizzi (Van Amersfoort) 1.44,385

5. Santiago Ramos (Jenzer) 1.44,509

6. Andrea Rosso (Cram) 1.44,587

7. Gabriele Minì (Prema) 1.44,656

8. Dino Beganovic (Prema) 1.44,685

9. Sebastian Øgaard (Bhaitech) 1.44,726

10. Kiriłł Smal (Prema) 1.44,757

11. Sebastian Montoya (Prema) 1.44,764

12. Francesco Braschi (Jenzer) 1.44,929

13. Ollie Bearman (US Racing) 1.44,954

14. Jesse Salmenautio (Bhaitech) 1.45,051

15. Jonny Edgar (Van Amersfoort) 1.45,097

16. Francesco Simonazzi (BVM Technorace) 1.45,101

17. Pietro Armanni (BVM Technorace) 1.45,151

18. Pietro Delli Guanti (BVM Technorace) 1.45,156

19. Dexter Patterson (Bhaitech) 1.45,269

20. Jasin Ferati (Jenzer) 1.45,354

21. Leonardo Fornaroli (Iron Lynx) 1.45,371

22. Conrad Laursen (Prema) 1.45,458

23. Joshua Dürksen (Mücke) 1.45,491

24. Vittorio Catino (Cram) 1.45,565

25. Cenyu Han (Van Amersfoort) 1.45,612

26. Nicolas Baptiste (Cram) 1.45,732

27. Władisław Łomko (US Racing) 1.45,742

28. Mateusz Kaprzyk (Cram) 1.45,811

29. Bence Válint (Van Amersfoort) 1.45,866

30. Jarosław Szewyrtałow (Iron Lynx) 1.46,030

31. Noam Abramczyk (BVM Technorace) 1.46,398

32. Hamda Al-Qubaisi (Iron Lynx) 1.46,466

33. Axel Gnos (G4 Racing) 1.46,507

34. Tichon Charitonow (Bhaitech) 1.46,540

35. Sebastian Freymuth (AS Motorsport) 1.46,577

36. Diego Contecha (Jenzer) 1.46,628

37. Elia Sperandio (Jenzer) 1.47,014