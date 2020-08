Kisiel drugi na liście

Ubiegłoroczny wicemistrz GT4 European Series w Silver Cup, Kisiel poprowadzi Mercedesa z numerem 4. Kolegami warszawianina w Leipert Motorsport zostali znany z VLN, 32-letni Fidel Leib i Marc de Fulgencio, 20-latek z Barcelony, jeżdżący dotąd w Clio Cup.

Peter Terting ma za sobą starty w DTM, ADAC GT Masters i WTCC. Bawarczyk wygrał Lupo Cup 2002 i klasę Pro w GT4 European Series 2016. Ben Green jest wicemistrzem British GT Championship w GT4 z 2018 roku. Ben Tuck zremisował wówczas w punktacji z 22-latkiem. Rówieśnik Greena, Rudolph Rhyn ukończył na drugim miejscu Audi Sport Seyffarth R8 LMS Cup 2019. Kelvin Snoeks w ubiegłym sezonie ścigał się w ADAC GT Masters, a wcześniej w Super Trofeo Europe. Dotychczasowy zmiennik Jana Kisiela, Max Koebolt wsiądzie do BMW Walkenhorst Motorsport.

Ring Racing zaprezentuje nową Toyotę GR Suprę i zapowiedział, że tuż przed rundą poda nazwisko kierowcy. Będzie nim jeden z grupy zawodników zespołu z Boxbergu.

W sobotę i niedzielę wyścigi DTM Trophy rozpoczynają się o godz. 15.15. Wcześniej zaplanowano trening i 20-minutowe kwalifikacje.

LISTA ZGŁOSZEŃ

Leipert Motorsport

2 Fidel Leib (D) Mercedes-AMG GT4

4 Jan Kisiel (PL) Mercedes-AMG GT4

9 Marc de Fulgencio (E) Mercedes-AMG GT4

Racing One

5 Lucas Ayrton Mauron (CH) Audi R8 LMS GT4

6 Kelvin Snoeks (NL) Audi R8 LMS GT4

Superdrink by Bremotion

7 Jan Philipp Springob (D) Mercedes-AMG GT4

FK Performance Motorsport

10 Ben Green (GB) BMW M4 GT4

11 Luke Wankmüller (D) BMW M4 GT4

Phoenix Racing

17 Rudolph Rhyn (CH) Porsche Cayman GT4 Clubsport MR

18 Peter Terting (D) Porsche Cayman Pro4 GT4

Teichmann Racing

19 Kevin Strohschänk (D) KTM X-Bow GT4

Allied Racing

30 Felix Hirsiger (CH) Porsche Cayman GT4 Clubsport MR

Walkenhorst Motorsport

34 Ben Tuck (GB) BMW M4 GT4

35 Max Koebolt (NL) BMW M4 GT4

HP Racing

46 Tim Heinemann (D) Mercedes-AMG GT4

Carbogaz Racing

77 David Serban (RO) Audi R8 LMS GT4

Ring Racing

90 ? Toyota GR Supra GT4

Superdrink by Spielkind Racing

94 Felix von der Laden (D) Audi R8 LMS GT4