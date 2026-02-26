Przejdź do głównej treści
Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj
Wyścigi

Kuchaczyk w Indy NXT

1 marca będzie historycznym dniem dla polskiego motorsportu. Tymek Kucharczyk zostanie pierwszym Polakiem, który wystartuje w przedsionku NTT INDYCAR Series.

Piotr Furman
Opublikowano:
Tymek Kucharczyk, HMD Motorsport

Tymek Kucharczyk, HMD Motorsport

Przed mistrzem Euroformuły Open stoi nowe wyzwanie. Starty w Indy NXT to zupełnie inne tory niż te znane z Europy, bardzo mocna konkurencja, a na dodatek wyścigi na specyficznych obiektach owalnych.

Indy NXT pełni taką samą rolę dla IndyCar, co Formuła 2 dla Formuły 1. Jest to ostatnia seria wyścigowa przed amerykańskim wyścigowym szczytem, a jej celem jest dostarczanie młodych talentów do najbardziej prestiżowych mistrzostw bolidów jednomiejscowych w USA.

W tegorocznych mistrzostwach weźmie udział 8 zespołów, które wystawiają łącznie 24 zawodników. Wśród nich znajdują się cztery ekipy IndyCar – Andretti Global, A.J. Foyt Racing, Chip Ganassi Racing oraz Juncos Hollinger Racing. Pozostałe zespoły na liście to Abel Motorsports, Cape Motorsports, Cusick Morgan Motorsports oraz HMD Motorsports.

Tymek Kucharczyk, HMD Motorsport

Tymek Kucharczyk, HMD Motorsport

19-letni Kucharczyk reprezentuje ostatnią z tych ekip. Jego zespołowymi kolegami będą Enzo Fittipaldi, Jack Beeton oraz Salvador de Alba. Każdy z kierowców zgłoszonych do serii będzie korzystać z bolidu Dallara IL-15. Jest to sprawdzona konstrukcja, która waży zaledwie 635 kg, a napędza ją dwulitrowa turbodoładowana jednostka o mocy 450 KM.

Zanim Kucharczyk rozpocznie rywalizację, musi się zapoznać z amerykańskimi torami. W przeciwieństwie do zdecydowanej większości swoich rywali, Polak nigdy nie ścigał się na większości obiektów, dlatego czeka go ogromna ilość nauki.

Sezon Indy NXT 2026 tradycyjnie zainauguruje runda uliczna w St. Petersburgu na Florydzie, a cały kalendarz będzie składać się z 17 wyścigów, które będą transmitowane z polskim komentarzem.

LISTA STARTOWA INDY NXT 2026

Transmisja pierwszego z nich na ulicznym torze w St. Pete na Florydzie rozpocznie się na kanale Motowizji już 1 marca, o godzinie 16:00. 

Udostępnij lub zapisz ten artykuł

Poprzedni artykuł Pierwszy Polak w Pikes Peak

Najciekawsze komentarze

Więcej o
Piotr Furman

Bortoleto namaszczony przez Ecclestone’a

Formuła 1
Formuła 1
Bortoleto namaszczony przez Ecclestone’a

Newey popełnił błąd?

Formuła 1
Formuła 1
Newey popełnił błąd?

Pierwsze przymiarki Bottasa

Funkcja
Formuła 1
Funkcja
Formuła 1
Abu Dhabi Testing
Pierwsze przymiarki Bottasa
Więcej o
Tymoteusz Kucharczyk

Kucharczyk pojedzie w Indy NXT

Indy Lights
Indy Lights
News
Kucharczyk pojedzie w Indy NXT

Formuła 2 nie dla Kucharczyka

FIA F2
FIA F2
Yas Marina
Formuła 2 nie dla Kucharczyka

Jeszcze przyjdzie czas na zwycięstwo

Funkcja
Inne serie wyścigowe
Funkcja
Inne serie wyścigowe
Jeszcze przyjdzie czas na zwycięstwo

Najnowsze wiadomości

Kuchaczyk w Indy NXT

Wyścigi
race Wyścigi
Kuchaczyk w Indy NXT

Bortoleto namaszczony przez Ecclestone’a

Formuła 1
F1 Formuła 1
Bortoleto namaszczony przez Ecclestone’a

Newey popełnił błąd?

Formuła 1
F1 Formuła 1
Newey popełnił błąd?

Toyota już testuje

WRC
WRC WRC
Toyota już testuje

Funkcja

Poznaj pakiet premium

Brak wieści o Kubicy

Funkcja
WEC
Funkcja
WEC
Autor Maciej Klaja
Brak wieści o Kubicy

Pomór Porsche

Funkcja
WEC
Funkcja
WEC
Bahrajn
Autor Maciej Klaja
Pomór Porsche

Iron Dames wycofują się z WEC

Funkcja
WEC
Funkcja
WEC
Bahrajn
Autor Maciej Klaja
Iron Dames wycofują się z WEC

Pin z upragnionym tytułem

Funkcja
Akademia F1
Funkcja
Akademia F1
Autor Maciej Klaja
Pin z upragnionym tytułem
Zobacz więcej