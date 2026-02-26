Kuchaczyk w Indy NXT
1 marca będzie historycznym dniem dla polskiego motorsportu. Tymek Kucharczyk zostanie pierwszym Polakiem, który wystartuje w przedsionku NTT INDYCAR Series.
Przed mistrzem Euroformuły Open stoi nowe wyzwanie. Starty w Indy NXT to zupełnie inne tory niż te znane z Europy, bardzo mocna konkurencja, a na dodatek wyścigi na specyficznych obiektach owalnych.
Indy NXT pełni taką samą rolę dla IndyCar, co Formuła 2 dla Formuły 1. Jest to ostatnia seria wyścigowa przed amerykańskim wyścigowym szczytem, a jej celem jest dostarczanie młodych talentów do najbardziej prestiżowych mistrzostw bolidów jednomiejscowych w USA.
W tegorocznych mistrzostwach weźmie udział 8 zespołów, które wystawiają łącznie 24 zawodników. Wśród nich znajdują się cztery ekipy IndyCar – Andretti Global, A.J. Foyt Racing, Chip Ganassi Racing oraz Juncos Hollinger Racing. Pozostałe zespoły na liście to Abel Motorsports, Cape Motorsports, Cusick Morgan Motorsports oraz HMD Motorsports.
19-letni Kucharczyk reprezentuje ostatnią z tych ekip. Jego zespołowymi kolegami będą Enzo Fittipaldi, Jack Beeton oraz Salvador de Alba. Każdy z kierowców zgłoszonych do serii będzie korzystać z bolidu Dallara IL-15. Jest to sprawdzona konstrukcja, która waży zaledwie 635 kg, a napędza ją dwulitrowa turbodoładowana jednostka o mocy 450 KM.
Zanim Kucharczyk rozpocznie rywalizację, musi się zapoznać z amerykańskimi torami. W przeciwieństwie do zdecydowanej większości swoich rywali, Polak nigdy nie ścigał się na większości obiektów, dlatego czeka go ogromna ilość nauki.
Sezon Indy NXT 2026 tradycyjnie zainauguruje runda uliczna w St. Petersburgu na Florydzie, a cały kalendarz będzie składać się z 17 wyścigów, które będą transmitowane z polskim komentarzem.
Transmisja pierwszego z nich na ulicznym torze w St. Pete na Florydzie rozpocznie się na kanale Motowizji już 1 marca, o godzinie 16:00.
