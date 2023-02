Po długich tygodniach oczekiwań Tymek Kucharczyk w końcu potwierdził swoje plany na najbliższy sezon. Udział w mistrzostwach GB3 to znaczący krok w rozwoju jego wyścigowej kariery. W tej brytyjskiej serii wyścigowej w przeszłości rywalizowało wielu znanych kierowców, którzy później świętowali sukcesy w Formule 1, m.in. Jim Clark, Mika Hakkinen, czy Daniel Riccardo.

Kucharczyk nowy etap otworzy wspólnie z Douglas Motorsport, który od lat znajduje się w czołówce brytyjskiej serii.

Polak, który jest wspierany przez Orlen, rywalizował w 2022 roku w hiszpańskiej F4. Swój pierwszy sezon po przejściu z kartingu rozpoczął serią pięciu wizyt na podium z rzędu. Na pierwsze zwycięstwo też nie musiał długo czekać, odniósł je już w trakcie drugiej rundy. Ostatecznie mistrzostwa zakończył z dwunastoma pozycjami w czołowej trójce, co pozwoliło zająć trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej oraz drugie wśród debiutantów.

- Jestem bardzo szczęśliwy i wdzięczny, że w sezonie 2023 będę rywalizował w mistrzostwach GB3. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia osób z najbliższego otoczenia, lojalnych partnerów oraz nowych sponsorów: koncern PKN ORLEN, ORLEN Team, Kistenberg, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Iteo - oświadczył Kucharczyk. - Rywalizacja samochodem klasy F3 na torach Wielkiej Brytanii, a także kultowym Spa i Zandvoort, jest ważnym krokiem w mojej karierze. To ścieżka, którą wybrało wielu znakomitych kierowców w przeszłości, w tym mój idol Ayrton Senna. Jemu zwycięstwo w brytyjskiej Formule 3 otworzyło drzwi do Formuły 1.

- Bardzo dziękuję Wayne’owi Douglasowi oraz jego zespołowi Douglas Motorsport za zaufanie, którym mnie obdarzyli. Będę ciężko pracował i dam z siebie wszystko, aby osiągnąć jak najlepsze wyniki w nowym rozdziale mojej kariery - podkreślił.

- Tymek osiągnął imponujące wyniki w hiszpańskiej Formule 4 w zeszłym sezonie. Jesteśmy zachwyceni, że dołączy do naszego zespołu, aby walczyć w mistrzostwach GB3. Nie mamy wątpliwości, że sobie świetnie poradzi i wspólnie osiągniemy wspaniałe wyniki - przekazał Wayne Douglas, szef zespołu Douglas Motorsport.

Kalendarz GB3 Championship 2023:

7-10 kwietnia - Oulton Park

6-7 maja - Silverstone

2-4 czerwca - Spa-Francorchamps

17-18 czerwca - Snetterton

29-30 lipca - Silverstone

9-10 września - Brands Hatch

13-15 października - Zandvoort

21-22 października - Donington Park

Mistrzostwa GB3 to jedna z najważniejszych serii samochodów jednomiejscowych, rozgrywana na najsłynniejszych torach Wielkiej Brytanii i innych krajach Europy. Sezon 2023 będzie składać się z 8 rund, w czasie których zostanie rozegranych 24 wyścigów.

informacja prasowa