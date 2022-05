Nikola Tsolov przy starcie z powodu problemów z bolidem nie ruszył ze swojego pola, na prowadzenie wysunął się Tymoteusz Kucharczyk, jednak szybko pozycję lidera przejął od niego Hugh Barter.

Trzecie miejsce przejął Valerio Rinicella. Kucharczyk przez dłuższą część wyścigu czaił się za plecami reprezentanta Campos Racing, Polak podjął atak na siódmym okrążeniu. Barter przez chwilę stracił pierwsze miejsce, jednak szybko powrócił ponownie na fotel lidera.

Do kolejnej walki między dwoma kierowcami doszło dwa okrążenia później, tym razem atak Kucharczyka zakończył się sukcesem. Młody kierowca z Polski został nowym liderem wyścigu. Niestety chwilę przed końcem 15-latek z Żywiecczyzny zaczął tracić dobre tempo, najpierw wyprzedził go Bart, a następnie Tasanapol Inthrapuvasak. Kucharczyk dojechał trzeci do mety.

Wyniki - Wyścig

1. Hugh Barter 26:46.89

2. Tasanapol Inthrapuvasak +0.45

3. Tymoteusz Kucharczyk +2.26

4. Miron Pingasov +2.60

5. Gael Julien +3.81