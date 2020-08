W drugim, niemniej emocjonującym wyścigu, na którego starcie stanęło już tylko trzynastu kierowców, Szymon zajął jedenaste miejsce, ponownie punktując na trzecim miejscu wśród juniorów.

- Był to mój debiutancki wyścig w niemieckiej serii TCR - powiedział Szymon Ładniak. - Pierwszy wyścig był w porządku, chociaż brakowało mi trochę tempa. Wynika to trochę z tego, że nie jestem jeszcze bardzo dobrze wjeżdżony w samochód, brakuje mi przejechanych kilometrów. No i ten dodatkowy balast, jakbym wiózł dodatkową osobę w samochodzie, powodujący półtorej sekundy straty na każdym okrążeniu. Ciężko było walczyć z bardzo doświadczonymi, bardzo szybkimi kierowcami dysponującymi fabrycznymi samochodami Tym bardziej, że w tym roku startujące samochody nie są do końca równe w osiągach i istnieją duże różnice w ich szybkości, w czym przoduje przede wszystkim Hyundai i30 N TCR.

- W porównaniu do pierwszego wyścigu, drugi był pod względem temperatury o wiele bardziej gorący, wewnątrż samochodu było niezwykle parno, przy mojej głowie mogło być ok. 70 stopni. Przegrzewały się hamulce. Powodowało to, że było ciężej. Mimo to moje tempo było lepsze niż poprzedniego dnia. Wyciągnęliśmy wnioski z pierwszego wyścigu,i poprawiliśmy telemetrię - dodał. - Tor Nürburgring jest trudnym torem. Dużo wzniesień na krótkim odcinku, zakręty bardzo trudne, bardzo specyficzne, można powiedzieć nawet, że unikalne w porównaniu do innych torów. No i położony w pięknej scenerii."

Już za kilka dni, 22 sierpnia na Slovakiaringu czeka Szymona Ładniaka udział w drugim wyścigu serii TCR Eastern Europe.

informacja prasowa