Lamborghini i McLaren w jeden weekend

Obiekt znany z Formuły 1 ugości drugą rundę GT World Challenge Europe, w ramach której rozgrywana jest także druga runda Lamborghini Super Trofeo Europe. Polak oczywiście zasiądzie za kierownicą Lamborghini Huracana, gdzie wraz z Andrzejem Lewandowskim będzie kontynuował walkę o obronę tytułu mistrzowskiego w klasie Pro-Am.

Oprócz tego Basza zobaczymy także w McLarenie 720 S GT3 ekipy JP Motorsport, która będzie walczyła w ramach głównej serii, czyli GT World Challenge Europe. Cykl ten jest najważniejszą i najbardziej prestiżową serią przeznaczoną dla samochodów GT3, a w stawce roi się od bardzo dobrych zespołów i jeszcze lepszych kierowców. Na liście zgłoszeń znajdują się byli zawodnicy F1, zwycięzcy Le Mans 24h, czy też mistrzowie DTM. W JP Motorsport Karol dołączy zresztą nie tylko do Patryka Krupińskiego, ale również do Christiana Kliena – byłego kierowcy F1, który ma na swoim koncie starty w barwach Jaguara i Red Bull Racing. Polsko-austriackie trio będzie co prawda walczyć w klasie Pro-Am, jednak wyścig na Paul Ricard będzie rozgrywany na dystansie aż 1000 kilometrów, więc wiele będzie mogło się wydarzyć i wysoka pozycja w klasyfikacji generalnej jest jak najbardziej możliwa.

Weekend we Francji zwyczajowo rozpocznie się w piątek, a obie serie będą rozgrywane według poniższego harmonogramu.

Piątek (28 maja)

9:00 – GT World Challenge – Sesja treningowa

13:00 – Lamborghini Super Trofeo – Pierwszy trening

15:00 – GT World Challenge – Sesja treningowa

19:30 – Lamborghini Super Trofeo – Drugi trening

20:40 – GT World Challenge – Prekwalifikacje

Sobota (29 maja)

9:00 – Lamborghini Super Trofeo – Kwalifikacje

10:45 – GT World Challenge – Kwalifikacje

15:25 – Lamborghini Super Trofeo – Pierwszy wyścig

18:00 – GT World Challenge – Wyścig (1000 km)

Niedziela (30 maja)

11:20 – Lamborghini Super Trofeo – Drugi wyścig

– Szykuje się niesamowity weekend! Niezwykle się cieszę, ze współpracy z JP Motorsport i startu za kierownicą McLarena. Jazda na Paul Ricard na pewno będzie wyzwaniem, gdyż będę się przesiadał prawie z samochodu do samochodu, a obie maszyny różnią się charakterystyką jazdy. Raczej nie powinno mieć to wpływu na moją jazdę w Lamborghini Super Trofeo, gdyż auto znam doskonale i razem z Andrzejem będziemy celować w zwycięstwo w klasie. Co do GT World Challenge będzie to mój debiut w tej serii, w której ściga się masa utytułowanych kierowców, ale moi zmiennicy również są niezwykle doświadczeni. Dam z siebie wszystko i mam nadzieję, że na mecie zarówno ja, Patryk oraz Christian, jak i też cała ekipa, będziemy zadowoleni – powiedział Karol Basz przed weekendem na Paul Ricard.

