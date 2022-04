Legenda MotoGP wsiada do Porsche

Jorge Lorenzo dołączył do zespołu Q8 Hi Perform Porsche. Czeka na niego dwanaście wyścigów podczas sześciu rund rozgrywanych we Włoszech. Mistrzostwa rozpoczną się w dniach 7-8 maja w Imoli. 34-latek podczas kampanii odwiedzi też Misano, Mugello, Vallelungę, Franciacortę i Monzę. Przed Hiszpanem pierwszy pełny sezon ścigania się od czasu zakończenia startów w MotoGP w 2019 roku.

- Rozpoczyna się nowy i ekscytujący rozdział w moim życiu - napisał Jorge Lorenzo w mediach społecznościowych, o swoim debiucie w Porsche Carrera Cup.

- Dziękuję ekipie Q8 Hi Perform za przyjęcie mnie do włoskiego Porsche Cup, jako ich oficjalnego kierowcę - dodał. - Chętnie się zaangażuję i chcę pokazać, że potrafię być konkurencyjny również na czterech kołach.

Rossi już z doświadczeniem wyścigach samochodowych, w miniony weekend rozpoczął pełną kampanię w GT World Challenge Europe, Pedrosa startuje w Lamborghini Super Trofeo.

