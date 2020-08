Lexus szybki w Misano

21-letni paryżanin okazał się szybszy o 0,129 sekundy od Luki Stolza. Trzeci czas należał do Driesa Vanthoora (+0,193), czwarty do Julesa Gounona (+0,238), piąty do Raffaele Marciello (+0,248). Robin Rogalski i Kris Heidorn zajęli piąte miejsce w Silver Cup.

W 6 minucie Heidorn wykonał obrót na zakręcie 13. Marciello zszedł do 1.32,074. W 22 minucie Vanthoor poprawił na 1.32,057, a następnie urwał 38 tysięcznych. 27 minut przed końcem sesji Luca Stolz uzyskał 1.31,955. Kwadrans później Thomas Neubauer wykręcił 1.31,826.

PREKWALIFIKACJE

1. Aurélien Panis/Thomas Neubauer (F) Lexus RC F GT3 1.31,826

2. Maro Engel/Luca Stolz (D) Mercedes-AMG GT3 1.31,955

3. Charles Weerts/Dries Vanthoor (B) Audi R8 LMS 1.32,019

4. Nelson Panciatici/Jules Gounon (F) Bentley Continental GT3 1.32,064

5. Raffaele Marciello/Timur Bogusławskij (I/RUS) Mercedes-AMG GT3 1.32,074

6. Ryuichiro Tomita/Kelvin van der Linde (J/ZA) Audi R8 LMS 1.32,089

7. Christopher Haase/Arthur Rougier (D/F) Audi R8 LMS 1.32,233

8. Albert Costa/Giacomo Altoè (E/I) Lamborghini Huracán GT3 Evo 1.32,262

9. Hamza Owega/Jusuf Owega (D) Audi R8 LMS 1.32,335

10. Chris Froggatt/Eddie Cheever III (GB/I) Ferrari 488 GT3 1.32,414

...

18. Kris Heidorn/Robin Rogalski (D/PL) Mercedes-AMG GT3 1.32,957 (5. Silver Cup)