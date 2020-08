Lukas Podolski testował Mercedesa GT3

Pochodzący z Gliwic, 130-krotny reprezentant Niemiec w piłce nożnej, Podolski zaliczył 30 okrążeń krótkiej pętli Nürburgringu w ponad 500-konnym Mercedesie. Testy przeprowadzono dzień przed 43. RCM DMV Grenzlandrennen, czwartą rundą Nürburgring Langstrecken Serie.

- Obydwaj pochodzimy z Polski i trochę się znamy - powiedział Motorsport Total Adam Osieka. - Większość piłkarzy to ambitni samochodziarze. Pierwszy raz spotkaliśmy się na torze. Poldi nie jeździł dotąd wyścigowym samochodem na slickach.

Najpierw zapoznaliśmy się z torem w drogowym Porsche 911 GT3 RS. Nie dysponujemy obecnie Porsche GT4, więc odważyliśmy się wysłać Lukasa na tor w samochodzie GT3. Trzeba przyznać, że Poldi wykonał kawał dobrej roboty. Auto wróciło bez zadrapań, co było dla Lukasa bardzo ważne. Miał dużo frajdy i zobaczymy, co będzie dalej.

Do czerwca 2021 roku Podolskiego wiąże kontrakt z tureckim klubem Antalyaspor. - Zrobiliśmy pierwszy krok, żeby pomyśleć co by się stało, gdyby Lukas przestał grać w piłkę - dodał Adam Osieka.

Lukas Podolski, Mercedes-AMG GT3

Fot. facebook.com/GetSpeedPerformance