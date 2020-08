Minì jeszcze szybszy

Dziewięć minut przed końcem Sycylijczyk z Premy podniósł poprzeczkę na 1.31,341, a potem uzyskał 1.31,336 i 1.31,149. Filip Ugran był wolniejszy od Minìego o 0,286 sekundy. Dino Beganovic stracił 0,349 s do kierowcy Tatuusa z numerem 46.

Cała polska trójka poprawiła czasy. Najlepszy ponownie okazał się Mateusz Kaprzyk - dwunasty w grupie. O dwa miejsca niżej widnieje w wynikach Piotr Wiśnicki, o cztery Kacper Sztuka.

SESJA 4 - GRUPA A

1. Ollie Bearman (US Racing) 1.31,379

2. Francesco Pizzi (Van Amersfoort) 1.31,401

3. Joshua Dürksen (Mücke) 1.31,592

4. Władisław Łomko (US Racing) 1.31,683

5. Jak Crawford (Van Amersfoort) 1.31,727

6. Tim Tramnitz (US Racing) 1.31,833

7. Jonny Edgar (Van Amersfoort) 1.31,877

8. Josef Knopp (Mücke) 1.31,879

9. Francesco Braschi (AS Motorsport) 1.32,052

10. Axel Gnos (G4) 1.32,097

GRUPA B

1. Gabriele Minì (Prema) 1.31,149

2. Filip Ugran (Jenzer) 1.31,435

3. Dino Beganovic (Prema) 1.31,498

4. Sebastian Montoya (Prema) 1.31,534

5. Gabriel Bortoleto (Prema) 1.31,603

6. Dexter Patterson (BhaiTech) 1.31,734

7. Jesse Salmenautio (BhaiTech) 1.31,804

8. Andrea Rosso (Cram) 1.31,861

9. Sebastian Øgaard (BhaiTech) 1.31,896

10. Francesco Simonazzi (DRZ Benelli) 1.31,995

...

12. Mateusz Kaprzyk (Cram) 1.32,157

14. Piotr Wiśnicki (Jenzer) 1.32,443

16. Kacper Sztuka (DR Formula) 1.32,615