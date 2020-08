Minì ponownie na czele

W siódmej sesji na Red Bull Ringu kierowca Premy wyprzedził o 0,135 sekundy Andreę Rosso z Cram Motorsport. Czołową trójkę uzupełnił Zdenek Chovanec z BhaiTech Racing Team (+0,181). Najlepszy z Polaków, Mateusz Kaprzyk znalazł się na P15.

Piotr Wiśnicki zajmował szóste miejsce po 1.32,766. W 18 minucie Dino Beganovic zszedł do 1.32,047. 12 minut przed końcem Gabriele Minì przejął P1 wynikiem 1.31,929. Sebastian Montoya odpowiedział czasem 1.31,852.

Minì poprawił na 1.31,681 i 1.31,652. Do flagi w szachownicę pozostało 10 minut, gdy Mateusz Kaprzyk awansował na P11 (1.32,675). Czterech rywali okazało się szybszych w końcówce sesji.

SESJA 7 - GRUPA B

1. Gabriele Minì (Prema) 1.31,652

2. Andrea Rosso (Cram) 1.31,787

3. Zdenek Chovanec (BhaiTech) 1.31,833

4. Sebastian Montoya (Prema) 1.31,852

5. Dino Beganovic (Prema) 1.32,040

6. Filip Ugran (Jenzer) 1.32,080

7. Gabriel Bortoleto (Prema) 1.32,130

8. Jesse Salmenautio (BhaiTech) 1.32,136

9. Jasin Ferati (Jenzer) 1.32,226

10. Francesco Simonazzi (DRZ Benelli) 1.32,350

...

15. Mateusz Kaprzyk (Cram) 1.32,675

16. Piotr Wiśnicki (Jenzer) 1.32,766

18. Kacper Sztuka (DR Formula) 1.33,303

GRUPA A

1. Ollie Bearman (US Racing) 1.31,850

2. Władisław Łomko (US Racing) 1.32,062

3. Axel Gnos (G4) 1.32,164

4. Tim Tramnitz (US Racing) 1.32,227

5. Elias Seppänen (US Racing) 1.32,271

6. Francesco Braschi (AS Motorsport) 1.32,361

7. Josef Knopp (Mücke) 1.32,378

8. Victor Bernier (R-ace) 1.32,443

9. Francesco Pizzi (Van Amersfoort) 1.32,451

10. Joshua Dürksen (Mücke) 1.32,457