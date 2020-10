Mistrz Supercupu na czele

Mistrz Supercupu wyprzedził Leona Köhlera o 0,093 sekundy. Polski zespół Förch Racing wprowadził obydwu kierowców do czołowej piątki. Dylan Pereira znalazł się na P3. Julian Hanses - drugi w stawce Rookies - zajął piąte miejsce w sesji. Najlepszym debiutantem okazał się 22-letni Diego Bertonelli, ubiegłoroczny wicemistrz Carrera Cup Italia.

Pereira prowadził po 1.22,226. Na 9 okrążeniu Larry ten Voorde zszedł do 1.22,038. Trzy minuty przed końcem Leon Köhler przejął P2 (1.22,146). Julian Hanses awansował na P5.

KWALIFIKACJE

1. Larry ten Voorde (Nebulus Racing by Huber) 1.22,038

2. Leon Köhler (T3/HRT Motorsport) 1.22,146

3. Dylan Pereira (Förch Racing) 1.22,226

4. Diego Bertonelli (Fach Auto Tech) 1.22,258

5. Julian Hanses (Förch Racing) 1.22,441

6. Laurin Heinrich (T3/HRT Motorsport) 1.22,501

7. Lukas Ertl (T3/HRT Motorsport) 1.22,575

8. Rudy van Buren (CarTech Motorsport by Nigrin) 1.22,588

9. Toni Wolf (Overdrive Racing by Huber) 1.22,660

10. Joey Mawson (Fach Auto Tech) 1.22,692