Mistrzowie najszybsi w Pro-Am

9 minut przed końcem Basz zszedł do 2.03,815, co dawało wówczas trzecie miejsce w generalce. Długo prowadził Dean Stoneman - przed finałem wicelider Pro ze stratą 7,5 punktu do Kevina Gilardoniego. Cztery minuty przed flagą w szachownicę Alberto Di Folco uzyskał 2.02,689 i wyprzedził kierowcę Bonaldi Motorsport.

TRENING 1

1. Kevin Rossel/Alberto Di Folco (Target) 2.02,689

2. Dean Stoneman (Bonaldi) 2.03,161

3. Max Weering (Kraan) 2.03,217

4. Miloš Pavlović/Raúl Guzmán (Target) 2.03,690

5. Sebastian Balthasar/Noah Watt (Leipert) 2.03,787

6. Karol Basz/Andrzej Lewandowski (VS Racing) 2.03,815 (1. Pro-Am)

7. Jonathan Cecotto/Patrick Liddy (GSM) 2.04,091

8. Kevin Gilardoni/Dorian Boccolacci (Oregon) 2.04,458

9. Milan Teekens/Maxime Oosten (Kraan) 2.04,970

10. Mikko Eskelinen/Elias Niskanen (Leipert) 2.05,130