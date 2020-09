Mocna stawka na Red Bull Ringu

Niemiecka seria zawita do Styrii w październiku. W ten weekend zespoły US Racing, R-ace GP i Mücke Motorsport podniosły frekwencję do 31 startujących.

Ollie Bearman, 15-latek z ekipy Ralfa Schumachera, okazał się szybszy o 66 tysięcznych od Joshuy Dürksena. Top 3 uzupełnił Jak Crawford, aktualnie trzeci w ADAC Formel 4. Mateusz Kaprzyk zajął 26, Piotr Wiśnicki - 28 miejsce.

W 20 minucie Bearman zszedł do 1.31,272, odbierając prowadzenie Crawfordowi. Od 28 minuty obowiązywało FCY. Sesję wznowiono na końcowe 8 minut.

TRENING 1

1. Ollie Bearman (US Racing) 1.31,272

2. Joshua Dürksen (Mücke) 1.31,338

3. Jak Crawford (Van Amersfoort) 1.31,356

4. Gabriele Minì (Prema) 1.31,509

5. Victor Bernier (R-ace) 1.31,514

6. Jonny Edgar (Van Amersfoort) 1.31,543

7. Dino Beganovic (Prema) 1.31,571

8. Gabriel Bortoleto (Prema) 1.31,796

9. Jesse Salmenautio (BhaiTech) 1.31,798

10. Francesco Pizzi (Van Amersfoort) 1.31,913

...

26. Mateusz Kaprzyk (Cram) 1.33,423

28. Piotr Wiśnicki (Jenzer) 1.33,580