Mocny finisz Sztuki

Syn rajdowca Łukasza Sztuki zajął 18 miejsce. Najlepszym polskim czasem testów pozostało 1.54,747 Mateusza Kaprzyka.

Temperatura powietrza sięgnęła 32 stopni. Do 8 minuty prowadziła jedyna kobieta w stawce, Hamda Al-Qubaisi. Francesco Pizzi zszedł do 1.54,374. Mateusz Kaprzyk zajmował 9 miejsce po 1.56,314. Kacper Sztuka uzyskał 1.55,803, co oznaczało P10.

W 13 minucie Filip Ugran przejął P1 wynikiem 1.54,309. Mateusz Kaprzyk poprawił wynik Sztuki o trzy tysięczne. Piotr Wiśnicki tracił do ustronianina 0,001 sekundy.

Dwanaście minut przed flagą w szachownicę Kacper Sztuka awansował na P17 (1.55,449), a następnie na P15 (1.55,237).

SESJA 8

1. Filip Ugran (Jenzer) 1.54,309

2. Francesco Pizzi (Van Amersfoort) 1.54,374

3. Gabriele Minì (Prema) 1.54,407

4. Dino Beganovic (Prema) 1.54,430

5. Joshua Dürksen (Mücke) 1.54,515

6. Joseph Knopp (Mücke) 1.54,734

7. Jak Crawford (Van Amersfoort) 1.54,806

8. Ivan Berets (DRZ Benelli) 1.54,835

9. Gabriel Bortoleto (Prema) 1.54,848

10. Jonny Edgar (Van Amersfoort) 1.54,901

...

18. Kacper Sztuka (DR Formula) 1.55,237

24. Mateusz Kaprzyk (Cram) 1.55,656

26. Piotr Wiśnicki (Jenzer) 1.55,804

Fot. facebook.com/kacpersztukago