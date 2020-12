Monografia polskich wyścigów górskich

Rok 2020 to trudna pora dla środowiska sportu samochodowego. Na całym świecie trwało seryjne przekładanie i odwoływanie nie tylko zawodów, ale także całych tegorocznych serii mistrzowskich. W jakiejś części udało się uratować rajdowe mistrzostwa WRC czy ERC oraz serial Formuły 1. Ale już np. cykl Mistrzostw Europy w Wyścigach Górskich EHCC został w całości odwołany. Wyścigi F1 są rozgrywane przy pustych trybunach. W miejsce rzeczywistych imprez są organizowane zawody wirtualne, które mają stanowić pewien substytut dla realnych sportowych emocji.

Auto Klub Dziennikarzy Polskich proponuje entuzjastom wyczynowego automobilizmu pożyteczny sposób wypełnienia tej sportowo-emocjonalnej pustki. Prezes stowarzyszenia red. Aleksander Żyzny przypomina, że od kilku lat klub sukcesywnie wydaje serię „Biblioteka AKDP”.

– Jest to cykl książek, popularyzujących historię i dorobek polskiego sportu samochodowego. Do tej pory ukazało się siedem tomów, ostatni z nich nosi tytuł „Pędem przez sawannę. Polacy w Rajdach Safari” i przypomina starty w afrykańskim klasyku piętnastu polskich załóg. Staramy się odtwarzać dzieje rajdów i wyścigów, a także pokazywać najważniejsze postaci, które ten sport tworzyły i rozwijały. Zachęcam entuzjastów sportu samochodowego do sięgnięcia po kolejne książki z „Biblioteki AKDP”. Więcej informacji można znaleźć na naszej klubowej stronie www.akdp.org.pl w zakładce BIBLIOTEKA. Pamiętamy również o rozszerzaniu tej listy lektur; w ostatniej fazie są prace nad wydaniem monografii polskich wyścigów górskich, które niebawem (w roku 2023) będą świętować swoje stulecie; ta książka powinna wyjść z druku w grudniu tego roku – zachęca red. Aleksander Żyzny.

Będzie mieć tytuł „Serpentyną na szczyt. Szkice na stulecie polskich wyścigów górskich”. Przedstawia koleje losu naszych wyścigów górskich od pierwszych zawodów, zorganizowanych nieopodal Krakowa pod nazwą „Wyścigi na Górę Mogilańska”, aż po współczesność. Ciekawe historie, zapomniane fakty, unikatowe fotografie, biogramy najważniejszych postaci, które tworzą dzieje polskich wyścigów górskich – dyscypliny sportu samochodowego, która ma w naszym kraju wspaniałe tradycje. Ta nowa, już ósma książka Auto Klubu Dziennikarzy Polskich będzie dobrym sposobem, by entuzjaści wyczynowego automobilizmu dzięki interesującej lekturze wypełnili emocjonalną pustkę, jaka trwa wokół nas za sprawą koronawirusa. Więcej szczegółów o tej nowości wydawniczej podaje AKDP na swym fanpage’u na facebooku oraz pod adresem http://akdp.org.pl/serpentyna-na-szczyt-szkice-na-stulecie-polskich-wyscigow-gorskich/.