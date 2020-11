Dziś wysiłki Mouton, jako szefowej komisji FIA Women in Motorsport, koncentrują się na tym, aby kolejne kobiety trafiły do najwyższych seriali wyścigowych i rajdowych. W ciągu ostatnich dziesięciu lat ciężko pracowała nad stworzeniem podstaw dla tej piramidy, aby zwiększyć ich udział najpierw w podstawowych seriach.

Girls on Track - Rising Stars to globalny program wyłaniania talentów, skierowany do 14-16-latek. Z początkowej długiej listy 20 zawodniczek z 14 krajów świata, dalsze oceny zostały przeprowadzone na torze Le Castellet, we Francji w Winfield Racing School. Do finału w Maranello zakwalifikowały się cztery dziewczyny. Zwyciężczyni decydującego starcia trafi pod opiekę Ferrari Driver Academy oraz otrzyma stypendium na starty w Formule 4 w sezonie 2021.

Michele Mouton w wywiadzie udzielonym dla motorsport.com w ramach cyklu #ThinkingForward, opowiada o programie Girls on Track - Rising Stars. Była to również okazja do wspomnień z czasów startów w rajdach.