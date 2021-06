Nagy w czwartej Cuprze

23-latek z Budapesztu poprowadzi czwartą Cuprę e-Racer, wystawioną przez Zengő Motorsport X Cupra. Węgier dołączył w składzie zespołu do Mattiasa Ekströma, Jordiego Gené i Mikela Azcony.

Pierwszą z pięciu rund inauguracyjnego sezonu wyścigów elektrycznych samochodów turystycznych zaplanowano w nadchodzący weekend na ACI Vallelunga Circuit.

Po losowaniu - z rozdziałem marek - kierowcy zmierzą się w Battle 1. Zawodnicy ruszą obok siebie z bramy startowej. Zwycięzcy awansują do najwyższej grupy w Battle 2, drudzy trafią do grupy 2, trzeci do grupy 3. Najlepsi w Battle 2 przebiją się do Wielkiego Finału, a jego triumfator zostanie okrzyknięty Królem Weekendu. Obok finału A przewidziano finały B i C.

LISTA ZGŁOSZEŃ

3 Tom Chilton (GB) Hyundai Veloster N ETCR

5 Mattias Ekström (S) Cupra e-Racer

6 Oli Webb (GB) Alfa Romeo Giulia ETCR

8 Augusto Farfus (BR) Hyundai Veloster N ETCR

13 Rodrigo Baptista (BR) Alfa Romeo Giulia ETCR

25 Luca Filippi (I) Alfa Romeo Giulia ETCR

27 John Filippi (F) Hyundai Veloster N ETCR

28 Jordi Gené (E) Cupra e-Racer

69 Jean-Karl Vernay (F) Hyundai Veloster N ETCR

88 Stefano Coletti (MC) Alfa Romeo Giulia ETCR

96 Mikel Azcona (E) Cupra e-Racer

99 Dániel Nagy (H) Cupra e-Racer