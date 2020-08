Najlepszy czas testów

W grupie B wicelider mistrzostw Włoch okazał się lepszy o 65 tysięcznych od Filipa Ugrana, o 0,123 sekundy od Andrei Rosso.

Jedenaście minut przed końcem Mateusz Kaprzyk widniał na P5 po 1.32,254. Katowiczanin nie poprawił czasu i ostatecznie znalazł się na P8 - ze stratą 0,337 sekundy do Minìego. Piotr Wiśnicki zajął siedemnaste miejsce - tuż przed Kacprem Sztuką.

SESJA 3 - GRUPA A

1. Jonny Edgar (Van Amersfoort) 1.32,885

2. Francesco Pizzi (Van Amersfoort) 1.32,980

3. Ollie Bearman (US Racing) 1.33,167

4. Jak Crawford (Van Amersfoort) 1.33,369

5. Tim Tramnitz (US Racing) 1.33,380

6. Władisław Łomko (US Racing) 1.33,808

7. Kiriłł Smal (R-ace) 1.34,144

8. Francesco Braschi (AS Motorsport) 1.34,414

9. Artiom Łobanienko (R-ace) 1.34,575

10. Lew Łomko (US Racing) 1.34,672

GRUPA B

1. Gabriele Minì (Prema) 1.31,917

2. Filip Ugran (Jenzer) 1.31,982

3. Andrea Rosso (Cram) 1.32,040

4. Gabriel Bortoleto (Prema) 1.32,042

5. Dino Beganovic (Prema) 1.32,126

6. Jesse Salmenautio (BhaiTech) 1.32,142

7. Sebastian Montoya (Prema) 1.32,225

8. Mateusz Kaprzyk (Cram) 1.32,254

9. Sebastian Øgaard (BhaiTech) 1.32,316

10. Jasin Ferati (Jenzer) 1.32,419

...

17. Piotr Wiśnicki (Jenzer) 1.33,202

18. Kacper Sztuka (DR Formula) 1.33,309