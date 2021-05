Niemiecki lider włoskiej F4

US Racing zmierzał po dublet, ale na ostatnim okrążeniu Luke Browning spadł na P6. Obsadę podium uzupełnili Ollie Bearman i Władimir Łomko.

Kacper Sztuka, dwudziesty na starcie, ukończył wyścig na 19 miejscu - piątym w klasie Rookie. Piotr Wiśnicki awansował z 26 pola na P21.

Na 8 zakręcie Nikita Biedrin wyeliminował Kiriłła Smala. Do trzeciego okrążenia Kacper Sztuka wspiął się na P15, ale potem spadł za Weng, Meguetounifa, Berniera i Patrese.

Kolizja Nico Baptiste i Vittorio Catino na szykanie sprowadziła na tor samochód bezpieczeństwa (9). Zniknęła trzysekundowa przewaga Timo Tramnitza. Ściganie wznowiono po 11 okrążeniu.

WYŚCIG 3 (14 okrążeń)

1. Tim Tramnitz (US Racing) 33.00,822

2. Ollie Bearman (Van Amersfoort) +1,668

3. Władimir Łomko (US Racing) +2,315

4. Leonardo Fornaroli (Iron Lynx) +2,603

5. Sebastian Montoya (Prema) +2,711

6. Luke Browning (US Racing) +4,357

7. Joshua Dürksen (Mücke) +4,839

8. Joshua Dufek (Van Amersfoort) +5,323

9. Francesco Simonazzi (BVM) +6,116

10. Jonas Ried (Mücke) +6,497

...

19. Kacper Sztuka (AS Motorsport) +12,907 (5. Rookie)

21. Piotr Wiśnicki (Jenzer) +14,923

Fot. facebook.com/kacpersztukago