Nathalie McGloin o niepełnosprawności w motorsporcie

Jej wpływ na międzynarodowe sporty motorowe jest znacznie większy niż własna kariera wyścigowa. Nathalie jest przewodniczącą Komisji FIA ds. Niepełnosprawności i Dostępności. Zadaniem tej grupy jest przyciągnięcie większej liczby osób niepełnosprawnych do sportów motorowych. W ostatnich latach widzieliśmy takich kierowców, jak Alex Zanardi, Billy Monger, Robert Kubica, Nic Hamilton (brat Lewisa) i Frederic Sausset, którzy pokonywali własne ograniczenia i wracali do rywalizacji.

- Sporty motorowe to jedyna dyscyplina na świecie, w którym nie istnieje podkategoria dla kierowców niepełnosprawnych. Kiedy wsiadam do samochodu wyścigowego, moja niepełnosprawność zostaje w boksie. To dlatego zakochałam się w tym sporcie. Dlatego właśnie tak wiele z niego czerpię. Wielu niepełnosprawnych kierowców powie wam to samo; Kontrolowanie czegoś tak potężnego, samochodu wyścigowego, na torze wyścigowym, rywalizując z przeważnie pełnosprawnymi mężczyznami jest ogromnym przeżyciem. Opisuję to jako wolność; Mogę robić w tym samochodzie wszystko, najlepiej jak potrafię, jeśli chodzi o moją odwagę, mój poziom umiejętności. Niepełnosprawność jest zupełnie nieistotna. Natomiast powodem, dla którego tak ciężko pracuję, aby uczynić sporty motorowe bardziej dostępnymi dla osób niepełnosprawnych, jest to, że chcę, aby ludzie doświadczyli tego, co kocham w tej dyscyplinie - powiedziała Natalie McGloin

W najnowszym wywiadzie z naszej serii #ThinkingForward, McGloin przedstawia swoją wizję: gdzie niepełnosprawne dziecko może oglądać Grand Prix F1 i powiedzieć: „Chcę to zrobić pewnego dnia” i będzie to możliwe.