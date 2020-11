Niesamowita seria Basza i Lewandowskiego

Dwunasty na starcie, Andrzej Lewandowski na drugim okrążeniu był już dziewiąty. Do pit stopu po 10 kółku płocczanin widniał na 10 pozycji - trzeciej w klasie. Karol Basz, ósmy po zmianie, wyprzedził Doriana Boccolacciego (18) i do mety odrobił 5,5 sekundy do Maxa Weeringa, szóstego w wynikach.

Sebastian Balthasar i Noah Watt świętowali pierwsze zwycięstwo w Super Trofeo Europe. Dean Stoneman, drugi ze stratą 4,6 sekundy do Balthasara, został mistrzem Pro Cup. W Am Cup triumfował Yury Wagner, Luksemburczyk z Leipert Motorsport.

Po starcie z pole position Stoneman spadł na P4. Alberto Di Folco i Kevin Gilardoni ścięli pierwszy zakręt. Gilradoni, który prowadził z przewagą 0,5 punktu nad Stonemanem, w trakcie drugiego okrążenia wykonał obrót na zakręcie 2 i spadł na P10.

Z powodu wyjazdu poza tor Di Folco musiał oddać miejsce Stonemanowi, co nastąpiło na 6 okrążeniu. Po pit stopach Kevin Rossel wyprzedzał Sebastiana Balthasara o 3,2 sekundy. Dean Stoneman tracił sekundę do kierowcy Leipert Motorsport.

Balthasar zostawił za sobą Rossela po kontakcie na 21 okrążeniu. Dwa kółka dalej Stoneman awansował na P2. Miloš Pavlović wykonał obrót i spadł z trzeciego na piąte miejsce (24).

WYŚCIG 2 (24 okrążenia)

1. Sebastian Balthasar/Noah Watt (Leipert)

2. Dean Stoneman (Bonaldi) +4,674

3. Jonathan Cecotto/Patrick Liddy (GSM) +5,731

4. Kevin Rossel/Alberto Di Folco (Target) +7,419

5. Miloš Pavlović/Raúl Guzmán (Target) +11,636

6. Max Weering (Kraan) +12,028

7. Karol Basz/Andrzej Lewandowski (VS Racing) +18,256 (1. Pro-Am)

8. Kevin Gilardoni/Dorian Boccolacci (Oregon) +23,886

9. Guillem Pujeu/Luka Nurmi (Leipert) +50,979

10. Milan Teekens/Maxime Oosten (Kraan) +55,842

KOŃCOWA PUNKTACJA PRO CUP

1. Stoneman 100,5, 2. Gilardoni 93, 3. Rossel/Di Folco 80, 4. Balthasar 75, 5. Cecotto/Liddy 75, 6. Pavlović/Guzmán 69, 7. Boccolacci 64, 8. Weering 46, 9. Watt 44, 10. Galbiati 35

PRO-AM CUP

1. Basz/Lewandowski 141, 2. Eskelinen/Niskanen 97, 3. Bontempelli 81, 4. van der Horst/Spinelli 49, 5. Formánek 40, 6. Fioravanti 37, 7. Franzoni 28, 8. Záruba 23, 9. Schwartz/Konrad 22, 10. Nemoto/Kangas 18,5.

Fot. Vincenzo Sospiri Racing