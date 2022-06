Niesamowity wyczyn w Goodwood Festival of Speed

Oficjalnie w statystykach jako prawdziwy rekordzista figurował Nick Heidfeld, dzięki swojemu słynnemu przejazdowi w 1999 roku w bolidzie McLaren MP4/13 F1. Wtedy osiągnął czas 41,6s.

Nieoficjalnie jednak, Romain Dumas był najszybszym kierowcą na słynnej 1,86 kilometrowej trasie, na pokładzie Volkswagena ID.R, który wygrał Pikes Peak, uzyskując czas 39,9s.

Jednak wynik Dumasa w ID.R, który został specjalnie skonfigurowany pod kątem udziału w Goodwood Festival of Speed, padł w sobotniej sesji kwalifikacyjnej w 2019 roku, a nie w oficjalnie uznanym niedzielnym finale wyścigu górskiego.

Niezależnie od tego, Chilton przekroczył obie wartości dzięki niesamowitemu rezultatowi 39,08s w zadziwiającym samochodzie McMurtry'ego, który natychmiast w chwili ruszenia posiada 2000 kg siły docisku generowanej przez system podwójnych wentylatorów.

McMurty, porównywany przez wielu do miniaturowego Batmobilu, jest elektrycznym, jednoosobowym samochodem. Waży mniej niż 1000 kg, a jej stosunek mocy do masy wynosi 1000 KM na tonę. Dzięki temu może rozpędzić się do prędkości 97 km/h w piorunującym czasie 1,5s. Przy prędkości 241 km/h wytwarza większą siłę docisku niż obecne samochody F1.

Uczestniczący co roku w FOS, Chilton powiedział: - Nigdy nie sądziłem, że dojdzie do czegoś takiego.

- Gdyby ktoś powiedział „Pewnego dnia pokonasz każdą osobę, która kiedykolwiek wjechała na to wzgórze”, nie uwierzyłbym. To prawdziwy zaszczyt - dodał. - Nie spałem wcześniejszej nocy. Może zdrzemnąłem się zaledwie przez godzinę, bo byłem bardzo zestresowany. Jak to mówią, presja pozwala pokazać potencjał.

Chilton, podzielił się obowiązkami kierowcy z liderem brytyjskich mistrzostw w wyścigach górskich Alexem Summerem, który w sobotniej czasówce uzyskał 39,14s.

W miniony weekend kolejnym najszybszym samochodem było Porsche 718 GT4 ePerformance, którego kierowca Richard Lietz wykręcił 45,502s.

Trzecie miejsce w tym pokazowym, kultowym wyścigu, zajął Ben Mitchell zasiadając za kierownicą bolidu BMW March 782 F2, którym niegdyś startował Marc Surer.

Podczas Goodwood Festival of Speed obchodzono 30. rocznicę zdobycia przez Nigela Mansella tytułu mistrza świata F1. Przez cały czas trwania imprezy Mansell wykonał pokazowe przejazdy za kierownicą takich bolidów jak Williams FW14B i Ferrari 640.