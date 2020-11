Niespodzianka w Carrera Cup

21-latek z Erlenbach nad Menem, Köhler wyprzedził w drugim wyścigu Larry'ego ten Voorde i Laurina Heinricha. Przy ósmym miejscu Dylana Pereiry, ten Voorde objął prowadzenie w punktacji przed finałem w Oschersleben.

Było bardziej mokro niż w sobotę. Kolega Köhlera z T3/HRT Motorsport, Laurin Heinrich został liderem po starcie z piątego pola. Diego Bertonelli nie zmieścił się w pierwszy zakręt. Leon Köhler odebrał drugie miejsce Larry'emu ten Voorde (2).

Dotychczasowy lider serii, Dylan Pereira znalazł się na trawie podczas trzeciego okrążenia i spadł z piątej na 17 pozycję. Köhler, a po nim ten Voorde wyprzedzili 19-letniego Heinricha.

3,5 minuty przed końcem Jukka Honkavuori wypadł na pobocze po kontakcie z Joeyem Mawsonem. Safety Car prowadził stawkę do ostatniego okrążenia.

WYŚCIG 2 (16 okrążeń)

1. Leon Köhler (T3/HRT Motorsport)

2. Larry ten Voorde (Nebulus Racing by Huber) +0,640

3. Laurin Heinrich (T3/HRT Motorsport) +1,399

4. Rudy van Buren (CarTech Motorsport by Nigrin) +1,799

5. Diego Bertonelli (Fach Auto Tech) +2,649

6. Joey Mawson (Fach Auto Tech) +3,046

7. Lucas Groeneveld (Team GP Elite) +3,658

8. Dylan Pereira (Förch Racing) +4,054

9. Julian Hanses (Förch Racing) +4,391

10. Kay van Berlo (Nebulus Racing by Huber) +4,706

PUNKTACJA

1. ten Voorde 191, 2. Pereira 182, 3. Heinrich 117, 4. Köhler 111, 5. Hanses 95, 6. Bertonelli 87, 7. van Buren 85, 8. Mawson 58, 9. van Berlo 49, 10. Rivas 44.