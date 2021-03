Heroiczny wyczyn van Gisbergena

Dwa tygodnie temu lider mistrzostw złamał obojczyk w wypadku na rowerze górskim i przeszedł operację. Na Sandown Raceway Nowozelandczyk odczuwał ból podczas jazdy, ale stwierdził, że sobie poradzi. Zespół miał w rezerwie Gartha Tandera.

Posiadacz pole position, Chaz Mostert spadł po starcie na czwartą pozycję - za Camerona Watersa, Marka Winterbottoma i Jamiego Whincupa. Van Gisbergen awansował na P13, a na drugim okrążeniu zostawił za sobą Todda Hazelwooda. Holden Bryce'a Fullwooda wpadł w opony po kontakcie z Garrym Jacobsonem i wezwano Safety Car.

Restart nastąpił na 7 okrążeniu. Po następnym kółku Chaz Mostert zjechał po nowe tylne opony. Pół sekundy dzieliło Watersa, Winterbottoma i Whincupa, nim cała trójka zaliczyła pit stop na 19 okrążeniu. Mostert został liderem - z przewagą 3,8 s nad Watersem.

Shane van Gisbergen minął Percata, Le Brocqa i Davisona. Pojawił się na P1 w fazie pit stopów - i zmienił tylne opony na 25 okrążeniu. Na czele widniał Mostert - przed Watersem, Whincupem, Winterbottomem, De Pasquale i van Gisbergenem.

Kierowca Holdena z numerem 97 wyprzedził De Pasquale i Winterbottoma. Czołowa trójka ostro walczyła o P1. Dwa okrążenia przed metą Mostert zepchnął Whincupa na zakręcie 2 - i obydwaj spadli za van Gisbergena. Cameron Waters przegrał pojedynek z 31-latkiem z Auckland na początku ostatniego okrążenia.

Shane van Gisbergen, Triple Eight Race Engineering passes Cam Waters, Tickford Ford for the lead

