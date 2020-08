Odkrycie Powera

20-latek z Atlanty jako pierwszy został objęty programem Race for Equality & Change, zainicjowanym przez NTT IndyCar Series i Indianapolis Motor Speedway. W poniedziałek Cape Motorsports podstawi dla Mylesa Tatuusa z USF2000. Testy odbędą się na drogowym torze wewnątrz IMS.

Will Power, który uznał, że Myles posiada duży potencjał, będzie obecny na testach. Power zauważył Rowe'a podczas zawodów kartingowych niedaleko swojego domu w Karolinie Północnej i ostatnio spędził z nim dzień na torze. Jazdy zorganizowała nowa firma Will Power Kart. Rowe, który nie startował od dwóch lat, dorównywał czasami mistrzowi IndyCar Series 2014.

Kartingowiec od 4 roku życia, Myles Rowe rozpoczął samochodową karierę w Lucas Oil Formula Car Race Series, a w 2017 zaliczył testy w U.S. F2000 National Championship, ale zabrakło mu funduszy.

- Sprawdzimy nie tylko Mylesa - powiedział Roger Penske. - To zaczęło się od Willa i mogłem sfinalizować testy. Jeżeli okaże się, że warto pracować z tym chłopakiem, przeniesiemy go na następny szczebel. Musieliśmy wykonać taki ruch, żeby zrobić różnicę. Spójrzcie na Lewisa Hamiltona. Otrzymał szansę i zobaczcie, gdzie dzisiaj jest. Być może znajdziemy następnego Lewisa Hamiltona i doprowadzimy go do IndyCar Series.

Fot. facebook.com/MylesRoweRacing