Okrążenie przewagi Black Falcon

Po 11 godzinach zarządzono nocną przerwę na Circuit of the Americas. Druga część rywalizacji widnieje w niedzielnym programie - od 8.00 do 21.00.

Felipe Fraga prowadził od startu do 31 okrążenia. Na czele oglądano zmienników Brazylijczyka - Jeroena Bleekemolena (66), Bena Keatinga (95-98) i Coopera MacNeila, który na dobre usadowił Mercedesa z czwórką na P1 podczas 124 okrążenia.

Po 269 okrążeniu Felipe Fraga wrócił na pit lane z przebitą lewą tylną oponą, ale miał już wówczas dwa kółka przewagi nad Axcilem Jefferiesem z Toksport WRT. Dodatkowy postój kosztował liderów jedno okrążenie.

Pięć razy zarządzano kod 60. Ostatnia neutralizacja nastąpiła 5 minut przed flagą w szachownicę. Sin R1 GT4 Dana Di Leo zatrzymał się na zakręcie 20.

PO 11 GODZINACH

1. Ben Keating/Jeroen Bleekemolen/Felipe Fraga/Cooper MacNeil (USA/NL/BR/USA) Mercedes-AMG GT3 278 okr.

2. Luca Stolz/Hendrik Still/Martin Konrad/Axcil Jefferies (D/D/A/ZW) Mercedes-AMG GT3 -1 okr.

3. Daniel Allemann/Ralf Bohn/Robert Renauer/Alfred Renauer (CH/D/D/D) Porsche 911 GT3 -1 okr.

4. Charles Putman/Charles Espenlaub/Joe Foster/Shane Lewis (USA) Mercedes-AMG GT3 -5 okr.

5. Johannes Kirchhoff/Gustav Edelhoff/Elmar Grimm/Ingo Vogler/Max Edelhoff (D) Audi R8 LMS -5 okr.

6. Trent Hindman/Jan Heylen/Alan Brynjolfsson/Richard Heistand (USA/B/USA/USA) Porsche 911 GT3 R -6 okr.

7. Nick Mancuso/Angelo Negro/Nikolaj Rogivue (USA/I/CH) Ferrari 488 GT3 -10 okr.

8. Alan Metni/Wayne Ducote/David Ducote/Chapman Ducote/Andrew Davis (USA) Porsche 991 GT3 Cup -16 okr.

9. Harald Schlotter/Aleksander Schjerpen/Aleksiej Karaczew/Denis Sogłajew/Gregg Gorski (D/N/RUS/RUS/USA) Lamborghini Huracán Super Trofeo Evo -20 okr.

10. Jim Briody/Einar Thorsen/Cor Euser/Sam Allpass/Ward Sluys (USA/N/NL/GB/B) MARC II V8 -21 okr.

Fot. Black Falcon