Pasma na czele testów

20-letni Fin z Oulu wyprzedził juniorów Red Bulla - Ayumu Iwasę (+0,056) i Jehana Daruvalę (+0,239). Czwarty wynik należał do prowadzącego w punktacji Pierre-Louisa Choveta, piąty do nowego w serii, Davida Vidalesa.

Chovet zatrzymał się w drugim sektorze, powodując czerwoną flagę w 34 minucie pierwszej sesji. Po wznowieniu jazd Pasma wykręcił 1.56,172, Iwasa - 1.55,852.

W drugiej sesji Chovet zszedł do 1.56,068. Na 16 okrążeniu Pasma uzyskał 1.55,908, na 18 - 1.55,796. Iwasa awansował na P2 po 1.55,949.

TEST 3+4

1. Patrik Pasma (3Y Evans GP) 1.55,796

2. Ayumu Iwasa (Hitech GP) 1.55,852

3. Jehan Daruvala (Mumbai Falcons) 1.56,035

4. Pierre-Louis Chovet (Pinnacle Motorsport) 1.56,068

5. David Vidales (Abu Dhabi Racing by Prema) 1.56,144

6. Roman Staněk (Hitech GP) 1.56,246

7. Roy Nissany (Hitech GP) 1.56,281

8. Cem Bölükbaşi (BlackArts Racing) 1.56,329

9. Guanyu Zhou (Abu Dhabi Racing by Prema) 1.56,366

10. Kush Maini (Mumbai Falcons) 1.56,397

11. Reece Ushijima (Hitech GP) 1.56,663

12. Roberto Faria (Motorscape) 1.56,683

13. Alex Connor (3Y Evans GP) 1.56,693

14. Alexandre Bardinon (Pinnacle Motorsport) 1.56,849

15. Nicola Marinangeli (Motorscape) 1.56,967

16. Alessio Deledda (Pinnacle Motorsport) 1.57,096

17. Lorenzo Fluxá (BlackArts Racing) 1.57,166

18. Rafael Villagómez (BlackArts Racing) 1.57,553

19. Amna Al-Qubaisi (Abu Dhabi Racing by Prema) 1.57,991

20. Khaled Al-Qubaisi (Abu Dhabi Racing by Prema) 1.58,552

21. Irina Sidorkowa (3Y Evans GP) 1.58,732