Perfekcyjny weekend Pereiry

Kierowca Förch Racing pokonał o 1,8 sekundy najlepszego rookie, Laurina Heinricha. Na trzecim stopniu podium stanął Leon Köhler. Julian Hanses w drugim Porsche zespołu z Bielska dotarł do mety jako dwunasty - piąty w klasie Rookie.

Pereira i Hanses startowali z drugiego rzędu, za Heinrichem i Larrym ten Voorde, liderem punktacji przed końcowym wyścigiem w Styrii (z jednym punktem przewagi nad Pereirą). Na Niki Lauda Kurve Dylan Pereira objechał Heinricha. Hanses na krótko znalazł się przed ten Voorde.

Lukas Ertl wpadł w żwir, powodując wyjazd elektrycznego Taycana z napisem Safety Car. Po restarcie Julian Hanses popełnił błąd, odwiedził pobocze i spadł z czwartego na 17 miejsce. Leon Köhler zepchnął z podium Larry'ego ten Voorde.

WYŚCIG 3 (21 okrążeń)

1. Dylan Pereira (Förch Racing)

2. Laurin Heinrich (T3/HRT Motorsport) +1,882

3. Leon Köhler (T3/HRT Motorsport) +2,373

4. Larry ten Voorde (Nebulus Racing by Huber) +5,690

5. Kay van Berlo (Nebulus Racing by Huber) +24,968

6. Jukka Honkavuori (MRS GT Racing) +24,983

7. Rudy van Buren (CarTech Motorsport by Nigrin) +25,060

8. Diego Bertonelli (Fach Auto Tech) +32,243

9. Carlos Rivas (Black Falcon Team Textar) +32,657

10. Jesse van Kuijk (Team GP Elite) +33,560

...

12. Julian Hanses (Förch Racing) +39,705

Fot. Förch Racing