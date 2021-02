Piąte zwycięstwo Choveta

Lider mistrzostw powiększył przewagę do 22 punktów. Nowym wiceliderem został Guanyu Zhou, drugi w wyścigu. Pierwsze podium zaliczył Patrik Pasma.

Po założeniu trzeciego silnika w sezonie Kush Maini startował z końca stawki. Kierowca Mumbai Falcons przejechał tylko 53 procent dystansu, ale uzyskał najlepszy czas okrążenia, co daje pole position w wyścigu 2.

Chovet zostawił za sobą Zhou na pierwszym zakręcie. Kierowca z Szanghaju podążał tuż za Tatuusem z numerem 3. Emocje na finiszu przekreślił wyjazd samochodu bezpieczeństwa. Po incydencie z udziałem Roberto Farii i Lorenzo Fluxy, Alexandre Bardinon zatrzymał się na zakręcie 10 (13). Neutralizacja trwała do mety.

WYŚCIG 1 (15 okrążeń)

1. Pierre-Louis Chovet (Pinnacle Motorsport) 32.19,259

2. Guanyu Zhou (Abu Dhabi Racing by Prema) +0,661

3. Patrik Pasma (3Y Evans GP) +1,017

4. Ayumu Iwasa (Hitech GP) +1,762

5. Jehan Daruvala (Mumbai Falcons) +3,791

6. Roman Staněk (Hitech GP) +4,098

8. Cem Bölükbaşi (BlackArts Racing) +5,204

9. Roy Nissany (Hitech GP) +6,055

7. Roberto Faria (Motorscape) +7,056

10. David Vidales (Abu Dhabi Racing by Prema) +7,778

11. Reece Ushijima (Hitech GP) +8,370

12. Alex Connor (3Y Evans GP) +8,624

13. Rafael Villagómez (BlackArts Racing) +9,806

14. Lorenzo Fluxá (BlackArts Racing) +10,388

15. Nicola Marinangeli (Motorscape) +10,737

16. Irina Sidorkowa (3Y Evans GP) +11,606

17. Alessio Deledda (Pinnacle Motorsport) +12,242

18. Amna Al-Qubaisi (Abu Dhabi Racing by Prema) +13,697

19. Khaled Al-Qubaisi (Abu Dhabi Racing by Prema) +14,048

PUNKTACJA

1. Chovet 181, 2. Zhou 159, 3. Daruvala 156, 4. Hadjar 96, 5. Beganovic 88, 6. Iwasa 70, 7. Nissany 67, 8. Pasma 48, 9. Bölükbaşi 45, 10. Staněk 35.

Fot. F3 Asian Championship