Piątek Maurona w Hockenheim

W drugiej sesji kierowca Audi Racing One wyprzedził Tima Heinemanna o 0,109 sekundy. Trzecim czasem zaskoczył Nicolas Schöll, 19-letni wiedeńczyk debiutujący w Caymanie Allied Racing. Jan Kisiel zajął piąte miejsce - za Rudolfem Rhynem, przed José Maríą Lópezem.

Do pit stopu Kisiel wykonał najdłuższy przejazd 12 okrążeń, na ósmym kółku schodząc do 1.49,062, co dawało trzecie miejsce. W drugim przejeździe warszawianin zaliczył 7 okrążeń.

Tim Heinemann prowadził po 1.48,240. Pięć minut przed flagą w szachownicę Lucas Mauron poprawił na 1.48,131.

TRENING 2

1. Lucas Ayrton Mauron (CH) Audi R8 LMS 1.48,131

2. Tim Heinemann (D) Mercedes-AMG GT4 1.48,240

3. Nicolas Schöll (A) Porsche Cayman GT4 Clubsport MR 1.48,480

4. Rudolf Rhyn (CH) Porsche Cayman GT4 Clubsport MR 1.49,055

5. Jan Kisiel (PL) Mercedes-AMG GT4 1.49,062

6. José María López (RA) Toyota GR Supra GT4 1.49,122

7. Ben Tuck (GB) BMW M4 GT4 1.49,242

8. Peter Terting (D) Porsche Cayman Pro4 GT4 1.49,243

9. Jan Philipp Springob (D) Mercedes-AMG GT4 1.49,411

10. Luke Wankmüller (D) BMW M4 GT4 1.49,478