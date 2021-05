Pierwsze zwycięstwo Heimgartnera

W pierwszym wyścigu OTR The Bend SuperSprint 25-latek z Auckland minął metę 8,9 sekundy przed Chazem Mostertem. Heimgartnerowi doliczono 5 sekund kary za niebezpieczne wypuszczenie ze stanowiska podczas pit stopu. Nowozelandczyk zaliczył kontakt na pit lane z Jamie Whincupem.

Heimgartner wygrał deszczowe kwalifikacje w The Bend Motorsport Park. Hazelwood, Jones i Percat otrzymali na start slicki. Reszta stawki korzystała z deszczówek. Chaz Moster najlepiej wystartował z drugiego pola, po czym został wyprzedzony przez Antona De Pasquale. Gdy Mustang Dick Johnson Racing szeroko przejechał zakręt, na czoło stawki wrócił Andre Heimgartner.

Do pit stopu (7) kierowca Kelly Grove Racing uzyskał 7,3-sekundową przewagę. Will Brown pozostał na deszczówkach i prowadził do 13 okrążenia. Kolejnym liderem został Nick Percat - ostatni na starcie. Holden z numerem 8 otrzymał nowe opony po 20 okrążeniu. Heimgartner odzyskał prowadzenie, mając w zapasie 9,5 s nad Mosterem.

Nick Percat wrócił jako trzeci, ale przegrał pojedynki z De Pasquale i Watersem. Przyhamowany długim pit stopem, Shane van Gisbergen znalazł się na poboczu i spadł na 9 miejsce. Lider mistrzostw awansował na P7 po incydencie z udziałem Jamesa Courtneya i Willa Davisona.