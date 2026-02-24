Przejdź do głównej treści
Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj
Wyścigi

Pierwszy Polak w Pikes Peak

Maciej Serafin chce zrealizować swoje wielkie marzenie i wystartuje w tym roku w legendarnym wyścigu Pikes Peak w Kolorado.

Piotr Furman
Opublikowano:
Maciej Serafin

Maciej Serafin

Autor zdjęcia: Jakub Rozmus

To jeden z najtrudniejszych i najbardziej wymagających wyścigów górskich na świecie. W legendarnym Pikes Peak International Hill Climb, nazywanym również „Race to the Clouds”, po raz pierwszy w historii zobaczymy polskiego kierowcę.

Wyścig do chmur rozpala wyobraźnie i emocje kierowców od ponad stu lat. To drugi najstarszy wyścig samochodowy w USA, który od 1916 roku jest rozgrywany na zboczach szczytu Pikes Peak w Kolorado. Trasa liczy blisko 20 km i składa się ze 156 zakrętów, z których znaczna część nie posiada żadnych barier ochronnych. Start zlokalizowany jest na wysokości ok. 2800 m n.p.m., linia mety na 4300 m n.p.m. To najlepiej pokazuje skalę wyzwania, z jakim mierzą się zarówno kierowcy, jak i silniki ich samochodów.

Czytaj również:

O możliwości zmierzenia się z Pikes Peak marzy wielu kierowców. By jednak znaleźć się na liście startowej trzeba przebrnąć przez drobiazgową selekcję, dokumentując doświadczenie, osiągnięcia, parametry samochodu, możliwości logistyczne, czy spełnienie norm bezpieczeństwa. Ukończenie rywalizacji w środowisku motorsportowym daje ogromny prestiż, bo niewielu decyduje się na podjęcie tak ekstremalnego wyzwania. A taką decyzję właśnie podjął Maciej Serafin, wielokrotny mistrz Polski i Europy w wyścigach górskich.

- Postanowiłem wystartować w Pikes Peak, ponieważ uwielbiam wyzwania. Startując w mistrzostwach Europy w wyścigach górskich nasz zespół był pierwszym z Polski, który zdobył tytuł w grupie 4. i 5. W tym przypadku najbardziej motywuje mnie fakt, że jeszcze żaden kierowca z naszego kraju, nie spróbował swoich sił w „Race to the Clouds”. To najniebezpieczniejszy wyścig świata, a im trudniejsze wyzwanie, tym większą wyzwala we mnie chęć zrealizowania go – powiedział Maciej Serafin.

Maciej Serafin

Maciej Serafin

Autor zdjęcia: Jakub Rozmus

Jak dotąd żaden Polak nawet nie próbował zmierzyć się z „Wyścigiem do chmur”. W historii Pikes Peak International Hill Climb nie brakuje spektakularnych wypadków spowodowanych błędem czy osłabieniem kierowcy. Wydolność organizmu i moc silników spadają tu proporcjonalnie do pokonywanej wysokości. Dlatego kluczem jest odpowiednie przygotowanie.

- Przede wszystkim musimy dopracować specjalnie zakupiony na potrzeby tego projektu samochód. Tutaj ogromną rolę odegra mój zespół, który zamontuje nowy silnik, układ chłodzenia, komputer, czujniki barometryczne i wiele innych. Nikt w Polsce nie mierzył się jeszcze z jazdą samochodem wyścigowym na takich wysokościach, więc musimy wszystko zrobić sami. Drugim bardzo istotnym elementem jest moje przygotowanie fizyczne: siłownia, bieżnia i basen. Słowem: kardio, dające wydolność. Równie istotne będą trening pod kątem funkcjonowania na dużych wysokościach oraz codzienna jazda na symulatorze. Trzeci punkt to logistyka: wysłanie do USA samochodu, specjalne formalności wizowe i wiele dokumentów, nad którymi aż do czerwca będzie pracować kilka osób – dodał Serafin.

LISTA ZGŁOSZEŃ

Listy zgłoszeń tegorocznego wyścigu zostały opublikowane w lutym, więc przygotowania ruszyły już pełną parą. W niedzielę 21 czerwca 2026, Maciej Serafin stanie na starcie u podnóża Pikes Peak, by zmierzyć się z legendą w klasie Time Attack 1 za kierownicą Hondy Civic TCR/JAS. 

Udostępnij lub zapisz ten artykuł

Poprzedni artykuł Lista z Polakami

Najciekawsze komentarze

Więcej o
Piotr Furman

Horner wciąż rozgoryczony

Formuła 1
Formuła 1
Horner wciąż rozgoryczony

Lappi jedzie bez presji

WRC
WRC
Lappi jedzie bez presji

Pierwsze przymiarki Bottasa

Funkcja
Formuła 1
Funkcja
Formuła 1
Abu Dhabi Testing
Pierwsze przymiarki Bottasa

Najnowsze wiadomości

Pierwszy Polak w Pikes Peak

Wyścigi
race Wyścigi
Pierwszy Polak w Pikes Peak

Horner wciąż rozgoryczony

Formuła 1
F1 Formuła 1
Horner wciąż rozgoryczony

Lappi jedzie bez presji

WRC
WRC WRC
Lappi jedzie bez presji

Coraz droższy Cadillac

Formuła 1
F1 Formuła 1
Coraz droższy Cadillac

Prime

Poznaj pakiet premium

Brak wieści o Kubicy

Funkcja
WEC
Funkcja
WEC
Autor Maciej Klaja
Brak wieści o Kubicy

Pomór Porsche

Funkcja
WEC
Funkcja
WEC
Bahrajn
Autor Maciej Klaja
Pomór Porsche

Iron Dames wycofują się z WEC

Funkcja
WEC
Funkcja
WEC
Bahrajn
Autor Maciej Klaja
Iron Dames wycofują się z WEC

Pin z upragnionym tytułem

Funkcja
Akademia F1
Funkcja
Akademia F1
Autor Maciej Klaja
Pin z upragnionym tytułem
Zobacz więcej