Pierwszy rząd dla nastolatków

Debiutant z Herrero Racing wygrał kwalifikacje 2 z przewagą 0,018 sekundy nad Lilou Wadoux. Za nastolatkami znalazł się lider pucharu, Laurent Hurgon (+0,134). Gosia Rdest rozpocznie wyścig z 9 pola.

20-minutową czasówkę rozegrano przy temperaturze 5 °C. Po pierwszym szybkim kółku Gosia Rdest widniała na drugim miejscu, a potem dwukrotnie odzyskiwała P2. Na 6 okrążeniu zawodniczka Chazel Technologie Course poprawiła się na 1.34,621 i zajmowała czwartą pozycję. Po następnej rundzie (1.34,566) Gosia znalazła się na P8.

Laurent Hurgon trzykrotnie obejmował prowadzenie. W 13 minucie anulowano mu czas 1.33,750. Louis Méric zszedł do 1.33,681, Ugo de Wilde - do 1.33,515. Trzy minuty przed końcem Lilou Wadoux awansowała do pierwszego rzędu (1.33,533). Laurent Hurgon wrócił do trójki po 1.33,649.

KWALIFIKACJE 2

1. Ugo de Wilde (B) 1.33,515

2. Lilou Wadoux (F) 1.33,533

3. Laurent Hurgon (F) 1.33,649

4. Louis Méric (F) 1.33,681

5. Simon Tirman (F) 1.33,720

6. Corentin Tierce (F) 1.33,772

7. Jean-Baptiste Mela (F) 1.33,802

8. Manu Guigou (F) 1.34,361

9. Gosia Rdest (PL) 1.34,566

10. Stéphane Auriacombe (F) 1.34,570

Fot. facebook.com/GosiaRdestOfficial